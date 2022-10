Football

Ligue des champions - L'OM relancé pour les huitièmes de finale ? "Il n'a toujours pas droit à l'err

LIGUE DES CHAMPIONS - Une victoire qui fait beaucoup de bien. En s'imposant face au Sporting (4-1) ce mardi soir, l'OM s'est donné le droit de croire encore en la qualification pour les 8es. Et même si comptablement, Marseille n'a pas plus droit à l'erreur, ce large succès a au moins le mérite de dissiper la série négative, comme le soulignent Cyril Morin et Julien Pereira.

00:03:17, 04/10/2022 à 22:08