Le jeu : L’envie marseillaise, le pragmatisme londonien

Les Marseillais savaient pertinemment que ce ticket pour les huitièmes de finale ne tomberait pas du ciel. Il fallait aller le chercher, et c’est sans doute pour cela qu’ils ont mis, dès les premières minutes, énormément d’intensité. La première période n’a ainsi été qu’une longue séquence d’attaque-défense, entre des Olympiens survoltés et des Spurs acculés dans leurs trente derniers mètres.

Disposés en 5-4-1, les hommes d’Antonio Conte ont produit un premier acte d’une rare indigence, étant quasiment incapables de franchir la ligne médiane. Mais cette équipe de Tottenham a beau paraître dépassée, elle n’est jamais vraiment larguée pour autant et peut faire mal à n’importe quel moment. Elle l’a démontré plus d’une fois en Premier League, elle l’a encore fait ce mardi soir. Quant aux Ciel et Blanc, ils ont manqué de lucidité en fin de rencontre et l’ont payé au prix fort.

Harry Kane of Tottenham Hotspur is challenged by Leonardo Balerdi of Marseille during the UEFA Champions League group D match between Olympique Marseille and Tottenham Hotspur at Orange Velodrome on November 01, 2022 in Marseille, France. Crédit: Getty Images

Les joueurs : Veretout était partout, Guendouzi trop brouillon

S’il faut ressortir une individualité du lot, alors il n’est pas usurpé d’opter pour Jordan Veretout. Passeur décisif pour Chancel Mbemba, l’ancien Nantais a abattu un impressionnant travail dans l’entrejeu et ses précieuses récupérations ont permis à l’OM d’assiéger le but adverse. Alexis Sanchez a été un poison permanent, tandis que Jonathan Clauss a régné sans partage dans son couloir. En revanche, Mattéo Guendouzi a été trop imprécis et pas assez tranchant balle au pied pour faire des différences, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

Côté anglais, on notera qu’Hugo Lloris a longtemps retardé l’échéance pendant les 45 premières minutes, quand les visiteurs prenaient la marée. Orphelin de Son Heung-min, sorti prématurément (29e), Harry Kane a beaucoup pesé sur la défense olympienne et a envoyé Pierre-Emile Hojbjerg donner le coup de grâce. Aligné au poste de piston gauche, Ryan Sessegnon a pour sa part tellement souffert qu’il a été remplacé dès la mi-temps.

Le facteur X : Kolasinac, le terrible loupé

Ils sont probablement encore nombreux, les supporters marseillais présents au Vélodrome, à se demander comment Sead Kolasinac s’est débrouillé pour ne pas cadrer sa tête. Alors que les deux formations étaient à égalité (1-1), le défenseur bosnien s’est retrouvé en position idéale, dans les six mètres, pour reprendre un superbe centre de Cengiz Ünder. Mais son coup de casque à bout portant a fui le cadre (88e). Une énorme occasion gâchée, aux lourdes conséquences pour le club du président Pablo Longoria.

La stat : 3

Pour la troisième fois sur ses trois dernières participations à la phase de groupes de la Ligue des champions, l’OM termine à la quatrième place de sa poule. Forcément très difficile à avaler, au regard du scénario de la soirée.

La décla : Igor Tudor (Marseille, au micro de Canal+)

En fin de match, j’ai dit à mes joueurs de rester au milieu, de ne pas être trop nombreux à aller vers l’avant. Mais il y avait trop de bruit dans le stade, ils n’ont pas pu m’entendre.

La question : Quelle appréciation donner à la campagne européenne de l’OM ?

Il y a la statistique évoquée ci-dessus, implacable. Pour la troisième fois d’affilée, l’Olympique de Marseille a terminé dernier de son groupe en C1. Néanmoins, si les joueurs de la Canebière avaient réalisé un parcours cauchemardesque en 2013-14 (0 point) et à peine moins calamiteux en 2020-21 (3 unités), ils ont cette fois davantage fait honneur à leur blason. Malgré un démarrage qui laissait présager le pire, avec des revers chez Tottenham (2-0) et à domicile contre Francfort (0-1), la troupe d’Igor Tudor s’est remise en selle. Elle pouvait même espérer, avant l’ultime rencontre, ravir la première place d’une poule ô combien serrée.

Poussés par leur public, les coéquipiers de Valentin Rongier ont tout fait pour rallier le tableau final. Virtuellement qualifiés à la mi-temps, ils ont ensuite semblé se diriger vers une troisième place qui les aurait reversés en Ligue Europa… avant un but assassin, qui les a laissés bredouilles. Au final, ce match au dénouement cruel a été à l’image de la campagne européenne du club phocéen : beaucoup de bonne volonté, des prestations parfois même très consistantes et l’impression que le bonheur est à portée de main ; mais aussi des erreurs individuelles qui coûtent très cher, un cruel manque de maîtrise dans les moments-clés et, à l’arrivée, un violent retour sur terre.

On pourrait également pointer du doigt le fait que les Olympiens n’ont pas réussi à s’extirper d’une poule ne comportant pas de cador européen, ou que leurs deux seules victoires ont été obtenues face à un Sporting qui s’est, à chaque fois, consciencieusement sabordé. Toujours est-il que l’OM y a cru jusqu’au bout, emmenant ses bouillants supporters dans son sillage. S’il était un élève et qu’il fallait évaluer sa campagne continentale, on glisserait l’appréciation suivante : “En progrès, mais ce n’est pas encore tout à fait ça”. En soi, c’est déjà bien mieux que ce qui était inscrit sur les précédents bulletins.

Mattéo Guendouzi, de face, au milieu des joueurs de l'OM, éliminés à l'issue de leur défaite face à Tottenham - 01/11/2022 Crédit: Imago

