Groupe A : Liverpool est à un pas

La hiérarchie semble claire : le Napoli devant, les autres derrière. Avec quatre victoires en quatre matches, les Italiens sont déjà qualifiés mais ont envoyé un message à l'Europe. Ils peuvent déjà valider la première place mercredi en cas de victoire face aux Rangers, combinée à un nul ou une défaite de Liverpool. Mais les Reds joueront surtout la qualif face à l'Ajax : une victoire et le suspense dans ce groupe serait plié. Pour la place en Ligue Europa, l'Ajax est mieux parti que les Rangers.

Le classement

1. Napoli (12 pts)

2. Liverpool (9 pts)

3. Ajax (3 pts)

4. Rangers (0 pt)

Les matches

Naples – Glasgow Rangers (21h)

Ajax Amsterdam – Liverpool (21h)

Les secrets de la folie Napoli

Groupe B : Derrière Bruges, ça bastonnera sévère

C'est l'une des sensations de cette Ligue des champions : Avec 10 points en 4 matches, le Club Bruges a déjà validé son ticket pour les 8es de finale. Un nul face à Porto ce mardi pourrait même déjà garantir la première place d'un groupe très ouvert derrière.

Le FC Porto dispose d'un matelas de deux points sur l'Atlético et sur le Bayer Leverkusen, en difficulté depuis le début de saison. Mais tout est encore possible. Une victoire des Portugais sur le terrain des Belges mettrait cependant une pression immense sur les Colchoneros. De quoi envisager une finale brûlante lors de la dernière journée entre l'équipe de Sergio Conceicao et celle de Diego Simeone.

Le classement

1. Le Club Bruges (10 pts)

2. Porto (6 pts)

3. Atlético (4 pts)

4. Leverkusen (3 pts)

Les matches

Club Bruges – FC Porto (18h45)

Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen (21h)

Groupe C : Le Barça éliminé dès mercredi ?

Le Barça va-t-il sortir dès les poules pour la deuxième fois de rang ? C'est la crainte en Catalogne avant un mercredi qui pourrait s'avérer désastreux pour les Blaugrana. L'équation est simple : le Barça est dépendant de l'Inter, qui reçoit dès 18h45 le Viktoria Plzen. Une victoire des Intéristes et c'est la Ligue Europa qui accueillera le géant catalan le printemps prochain.

En cas de contre-performance, il faudra un sacré match des Barcelonais face à l'invincible Bayern, déjà qualifié, pour espérer un miracle dans ce groupe C. En bref, ça sent le roussi pour le Barça, qui n'a pas son destin entre les mains. Les Bavarois, au passage, peuvent valider la première place s'ils ne perdent pas face au Barça ou si l'Inter ne gagne pas face au Viktoria Plzen.

Le classement

1. Bayern Munich (12 pts)

2. Inter Milan (7 pts)

3. FC Barcelone (4 pts)

4. Viktoria Plzen (0 pt)

Les matches

Inter Milan – Viktoria Plzen (18h45)

FC Barcelone – Bayern Munich (21h)

Groupe D : L'OM qualifié dès mercredi ?

C'était l'un des groupes les plus ouverts de cette phase de groupes et il a tenu toutes ses promesses. Avant les matches de ce mercredi, les quatre équipes peuvent encore croire à la qualification en 8es. Avec un point d'avance sur l'OM et le Sporting, Tottenham peut valider son ticket en cas de victoire face aux Portugais. Une situation qui ouvrirait la porte en grand pour les Olympiens : en cas de victoire sur le terrain de Francfort, ils se qualifieraient aussi en 8es.

Tout autre scénario empêcherait de tirer des conclusions définitives. Et c'est au Vélodrome, face à Tottenham lors de la dernière journée, que Marseille jouera son avenir européen.

Le classement

1. Tottenham (7 pts)

2. Marseille (6 pts)

3. Sporting Portugal (6 pts)

4. Eintracht Francfort (4 pts)

Les matches

Tottenham - Sporting Portugal (21h)

Eintracht Francfort - OM (21h)

