Gianluigi Donnarumma : 4,5

Longtemps, les tentatives turinoises ont filé à côté de ses montants… mais la première frappe cadrée a fait mouche. Trop court, le portier parisien n’a pas suffisamment dévié le ballon après la remise de la tête de Juan Cuadrado et a vu Leonardo Bonucci égaliser de près (39e). Il n’a pas été impérial ensuite, entre une intervention ratée sur un centre (58e) et un ballon mal écarté sur une frappe lointaine (73e).

Ad

En bref : On a déjà vu "Gigio" plus rassurant.

Ligue des champions Galtier sonné : "On était très heureux et puis, à la 92e minute..." IL Y A UNE HEURE

Achraf Hakimi : 5

Les Bianconeri sont souvent passés par son couloir, et ce n’est pas un hasard. L’international marocain a laissé beaucoup d’espace dans son dos et s’est parfois mis en danger tout seul, à l’image d’une perte de balle évitable (31e). On relèvera toutefois plusieurs montées très incisives, surtout au cours du second acte.

En bref : Fidèle à lui-même, dans les aspects positifs comme négatifs.

Marquinhos : 6,5

Son retour monstrueux devant Fabio Miretti, contré in extremis grâce à un tacle rageur, vaut presque un but (34e). Ce geste a donné le ton de la prestation du capitaine du PSG, impeccable dans ses interventions et jamais pris à défaut par les attaquants adverses.

En bref : Un match de patron.

Sergio Ramos : 5

Moins souverain que son acolyte de la charnière, il aurait pu écoper d’un avertissement après une grossière faute sur Arkadiusz Milik (34e). Costaud dans les duels, il s’est montré offensivement en décochant une frappe puissante qui a obligé Wojciech Szczesny à intervenir (66e).

En bref : Solide, sans plus.

Juan Bernat : 4

Mis à rude épreuve par un Juan Cuadrado très remuant, il a d’abord plutôt bien maîtrisé son vis-à-vis. Mais le latéral espagnol a commis une erreur lourde de conséquences en se faisant surprendre dans son dos par le Colombien sur l’action de l’égalisation. Ses montées offensives ont par ailleurs été rarissimes.

En bref : Pas irréprochable défensivement, trop discret devant.

Remplacé par Nuno Mendes (68e), qui a redonné l’avantage à Paris sur son premier ballon (69e).

Vitinha (PSG) face à Nicolo Fagioli (Juventus) Crédit: Getty Images

Vitinha : 5

Il y a eu du bon - la récupération à l’origine de l’ouverture du score (13e) - et du moins bon - quelques pertes de balle dangereuses - dans la prestation du Portugais. Son gros volume de jeu a globalement fait du bien à son équipe, a fortiori dans des périodes de domination turinoise.

En bref : Il gagnerait à prendre parfois un peu moins de risques.

Marco Verratti : 6

Il s’est démultiplié pour aider sa défense quand la Juve pressait et s’est montré inspiré dans l’utilisation du cuir, à l’exception d’une perte de balle qui aurait pu coûter très cher (34e). Ses récupérations hautes et ses montées ont permis aux siens de s’installer dans le camp turinois. Averti en fin de match pour une faute sur Filip Kostic (85e).

Remplacé par Danilo Pereira (88e).

En bref : Le meilleur milieu parisien, comme très souvent.

Fabian Ruiz : non noté

Auteur d’un début de match compliqué, marqué par plusieurs pertes de balle et des difficultés pour cadrer Filip Kostic sur l’aile droite, il a quitté le terrain après une vingtaine de minutes de jeu. À cause d’un pépin physique, semble-t-il.

Remplacé par Renato Sanches (21e).

Renato Sanches : 3,5

Il n’a clairement pas débuté son match au moment de son entrée en jeu. Jusqu’à la pause, le champion d’Europe 2016 a tout raté, ou presque. Plus embêtant encore, il n’a pas fourni les efforts nécessaires pour aider Hakimi à tenir le couloir droit. C’est allé un petit peu mieux au retour des vestiaires mais, dans l’ensemble, l’ex-Lillois a été beaucoup trop neutre.

En bref : On est en droit d’attendre bien plus de sa part.

Carlos Soler : 3

Aligné à la place de Neymar (suspendu), il a été totalement invisible en première période, touchant un nombre famélique de ballons. Pas avare d’efforts, l’Ibère a certes été davantage trouvé après la pause. Souvent trop éloigné du but adverse, il n’est toutefois jamais parvenu à créer du danger, que ce soit par la passe ou par la frappe.

En bref : On n’attend évidemment pas de lui qu’il fasse oublier Neymar. Mais là, c’est lui qui s’est fait oublier.

Remplacé par Hugo Ekitike (68e).

Carlos Soler face à Juan Cuadrado. Crédit: Getty Images

Lionel Messi : 6

Peu servi au cours d’un début de rencontre à l’avantage des locaux, il n’a pas hésité à descendre afin de s’insérer dans les circuits de passes. Passeur pour Kylian Mbappé sur le premier but, le septuple Ballon d’Or s’est procuré une très belle occasion (33e) et a été très juste dans tout ce qu’il a entrepris.

En bref : Pas sa copie la plus étincelante de la saison, mais peut-être l’une des plus propres.

Kylian Mbappé : 7

Deux inspirations, deux buts : une fois de plus, le natif de Bondy a été le grand artisan du succès des siens. Il a d’abord débloqué la situation au terme d’un enchaînement de grande classe, subtil mélange de puissance, de vitesse d’exécution et de précision (13e). Très mobile et disponible, il a fait planer une menace permanente sur le but piémontais (30e, 60e) et a mis Nuno Mendes sur orbite d’une passe en profondeur parfaitement dosée.

En bref : Du travail de pro, tout simplement.

Ligue des champions Pourquoi le PSG termine-t-il derrière le Benfica ? IL Y A 2 HEURES