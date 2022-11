Groupe A : Une finale Liverpool - Naples pour la première place

C'est l'enjeu majeur dans cette poule : qui de Liverpool ou Naples sera en meilleure posture au moment du tirage au sort des huitièmes de finale ? On le rappelle : c'est la différence particulière qui fait foi en Ligue des champions. Autrement dit, les Reds, qui comptent trois points de retard sur leur adversaire, doivent effacer la défaite 4-1 du match aller.

Ad

Mission très difficile, comme celle des Rangers, qui doivent rattraper le 4-0 concédé contre l'Ajax à l'aller pour terminer troisième et être reversés en Ligue Europa.

Ligue des champions Pourquoi l'OM n'aime pas le changement IL Y A 2 HEURES

Le classement :

1.Naples (15pts)

2.Liverpool (12pts)

3.Ajax Amsterdam (3pts)

4.Rangers (0pt)

Les matches : Liverpool - Naples et Rangers - Ajax mardi soir à 21h00

Groupe B : L'Atlético veut se consoler avec la Ligue Europa

D'ores et déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale, l'Atlético de Madrid, qui se déplace à Porto, peut limiter la casse en conservant sa troisième place, et ainsi s'offrir une chance de briller en C3. Il ne faudra pour cela pas faire un moins bon résultat que Leverkusen, en voyage sur la pelouse du Club Brugge. Deux clubs receveurs qui se disputent à distance la première place de la poule.

Le classement :

1.Club Brugge (10pts)

2.FC Porto (9pts)

3.Atlético de Madrid (5pts)

4. Bayer Leverkusen (4pts)

Les matches : Bayer Leverkusen - Club Brugge et Porto - Atlético Madrid mardi soir à 18h45

Groupe C : Tout est joué

Bayern, Inter, Barça : il y a du beau monde dans cette poule "de la mort". Mais tout est déjà joué, de la première place du Bayern à la dernière de Plzen. Reste, pour chacun, à aller chercher la manne financière d'une victoire…

Le classement :

1.Bayern Munich (15pts)

2.Inter Milan (10pts)

3.FC Barcelone (4pts)

4.Viktoria Plzen (0pt)

Les matches : Bayern Munich - Inter Milan et Viktoria Plzen -FC Barcelone mardi soir à 21h00

5 titularisations de suite, 6 buts : Choupo, l'improbable tube du moment au Bayern

Groupe D : Le suspense à son apogée

C'est sans discussion possible la poule la plus indécise avant cette dernière journée. Entre la première place de Tottenham et la dernière de l'OM, il n'y a que deux points. Le club phocéen peut encore finir premier , les Spurs peuvent être relégués en Ligue Europa, le Sporting et Francfort ne veulent pas lâcher le morceau. Un match nul de ces deux derniers combiné à une victoire de l'OM, et trois équipes se retrouveraient à huit points. Il faudrait alors sortir la calculette.

Le classement :

1.Tottenham (8pts)

2.Sporting (7pts)

3. Eintracht Francort (7pts)

4.Marseille (6pts)

Les matches : Marseille - Tottenham et Sporting - Eintracht Francfort mardi soir à 21h00

Matteo Guendouzi avec l'OM contre Francfort Crédit: Imago

Groupe E : Le Milan n'a pas le droit à l'erreur

Si la première place reviendra quoiqu'il arrive à Chelsea, l'équation est toute aussi simple pour l'AC Milan : ne pas perdre contre Salzbourg. Le club autrichien, qui n'est qu'à un point, viendra à San Siro avec le couteau entre les dents. En cas de défaite combinée à un nouvel exploit de Zagreb contre Chelsea, il terminera en revanche dernier.

Le classement :

1.Chelsea (10pts)

2. AC Milan (7pts)

3.FC Salzbourg (6pts)

4.Dinamo Zagreb (4pts).

Les matches : AC Milan - FC Salzbourg et Chelsea -Dinamo Zagreb mercredi soir à 21h00

Olivier Giroud Crédit: Getty Images

Groupe F : Le Shakhtar peut vivre une grande soirée

Si Leipzig peut encore menacer le fauteuil de leader du Real Madrid, le club allemand peut tout aussi bien se faire ravir sa deuxième place lors de son déplacement sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien a son destin entre les mains après sa victoire lors du match aller. Une victoire, et il verra les huitièmes. Les Merengue, eux, feraient bien d'éviter un troisième faux pas de suite, face au Celtic.

Le classement :

1.Real Madrid (10pts)

2.RB Leipzig (9pts)

3.Shakhtar Donetsk (6pts)

4.Celtic Glasgow (2pts)

Les matches : Real Madrid - Celtic Glasgow et Shakhtar Donetsk - Leipzig mercredi soir à 21h00

Groupe G : Là aussi, tout est figé

Trois points séparent le premier du deuxième, le deuxième du troisième, et le troisième du quatrième. Avec, à chaque fois, une meilleure différence particulière pour l'équipe classée juste au-dessus de l'autre. Autrement dit, même en cas d'égalité de points, rien ne bougera.

Le classement :

1.Manchester City (11pts)

2.Borussia Dortmund (8pts)

3.Séville FC (5pts)

4.FC Copenhague (2pts)

Les matches : FC Copenhague - Borussia Dortmund et Manchester City - Séville FC mercredi soir à 21h00

Groupe H : Paris pour conserver sa première place, la Juve joue la Ligue Europa

Cette dernière poule est complètement scindée en deux, avec deux équipes à 11 points, et deux autres à 3 unités. La Juventus fait partie des mauvais élèves mais l'ultime choc contre le PSG vaudra cher à deux titres : pour la première place du groupe, que Paris ne veut pas céder à Benfica. Il faudra d'ailleurs surveiller la différence générale entre les deux équipes, puisque les deux équipes se sont séparées sur un nul (1-1) à chacune de leurs confrontations.

Pour la troisième, synonyme de Ligue Europa, aussi. Si les Bianconeri ne font pas moins bien que le Maccabi Haïfa, ils la conserveront.

Le classement :

1.PSG (11pts)

2.Benfica (11pts)

3.Juventus (3pts)

4.Maccabi Haïfa (3pts)

Les matches : Juventus - PSG et Maccabi Haïfa - Benfica mercredi soir à 21h00

Pogba, la fin des espoirs ? "C'est ce que la Juve laisse filtrer"

Ligue des champions Pour l'OM, c'est l'heure d'avoir du cœur IL Y A 2 HEURES