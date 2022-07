Un joueur qui sourit beaucoup, travaille beaucoup et aime beaucoup le jeu", a-t-il sobrement avancé. Manchester City avait pris soin de frapper un grand coup dès le début du mercato. Le 13 juin dernier, le champion d'Angleterre avait officialisé l'arrivée de l'un des buteurs les plus convoités du moment, Erling Haaland . Le Norvégien, transféré du Borussia Dortmund pour 60 millions d'euros, s'est exprimé pour la première fois depuis sa signature ce dimanche, lors d'une conférence de presse après avoir été présenté aux supporters mancuniens. Ce qu'ils peuvent attendre de lui ? "", a-t-il sobrement avancé.

Mais pas seulement, évidemment. L'attaquant de 21 ans a beaucoup trop brillé pour ne pas susciter les attentes les plus élevées à City. 61 buts en 66 matches de Bundesliga, 23 en 19 de Ligue des champions, cela vous pose un argument fort pour tirer le club anglais vers les sommets. Surtout en Ligue des champions, l'objectif ultime des hommes de Josep Guardiola. "La Ligue des champions est ma compétition favorite, donc je pense que cela répond à votre question", a-t-il lancé quand il lui a été demandé si remporter la C1 était sa principale motivation en rejoignant Manchester City.

"L'important c'est d'être moi-même"

Haaland a été recruté dans cette optique. L'absence d'une véritable terreur dans la surface pour concrétiser la domination collective de l'équipe de Guardiola a trop souvent sauté aux yeux ces dernières années. Le Norvégien a déjà toute la panoplie du buteur, mais il compte bien progresser sous les ordres du technicien catalan. Et dans tous les domaines. "Le jeu de tête, les frappes, les déplacements avec le ballon, sans le ballon. Tout", a-t-il détaillé. "L'important c'est d'être moi-même, d'apprendre à connaître (mes partenaires et le staff), essayer de construire quelque chose ensemble (...) Jusqu'ici, on a franchi chaque étape à la perfection."

Malgré son jeune âge, Haaland sait déjà ce que c'est que de changer de club. Manchester City est déjà le cinquième dans la courte carrière du buteur norvégien. "Cela a été de grands pas à faire de passer de ma ville d'origine (Bryne, NDLR) à Molde, puis à Salzbourg, Dortmund et maintenant City, a-t-il reconnu. Mais c'est moi qui ai pris ces décisions, après avoir pensé à énormément de choses. (Quant à City), j'ai signé pour 5 ans, on va commencer avec ça." Et tout le monde attend impatiemment le résultat.

