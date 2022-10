A l'époque, tout le monde croisait les doigts, à la Juve, dans l'espoir que le deal se concrétise. Après avoir trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert d'Adrien Rabiot dans les derniers jours du mercato estival, les dirigeants piémontais, désireux d'encaisser cette vingtaine de millions d'euros, n'avaient plus qu'à attendre que l'entourage du joueur fasse de même avec les Red Devils. Raté. Selon la presse transalpine, Véronique, la mère et agent de l'international français, aurait alors réclamé un contrat de trois ans ainsi qu'un salaire net de 10 millions d'euros/an. Le tout sans compter les éventuelles commissions.

"Manchester estime que les exigences de la mère du joueur sont obscènes", expliquait alors le journaliste Gianluca Di Marzio. Quitte à le voir partir dans le chantier United, le clan du joueur espérait encaisser le maximum. Il faut dire que c'était du gagnant-gagnant. Soit Rabiot partait et augmentait un salaire déjà bien élevé (7 millions), soit il restait à Turin en fin de contrat et donc en position de force. Face aux refus des Anglais de modifier leur proposition initiale, la deuxième option a été retenue.

Forcément déçue par cet épilogue, la Juve n'en a toutefois pas tenu rigueur à l'ancien joueur du PSG. Massimiliano Allegri, son entraîneur, non plus. Il faut dire que le technicien toscan a toujours apprécié son profil, même s'il considère que son potentiel n'est pas encore totalement exploité. “C’est inutile d'en parler. Il doit faire beaucoup plus. C’est simple", lâchait-il par exemple en novembre 2021. Deux mois avant, en septembre, il parlait carrément d'un joueur qui "doit marquer 10 ou 12 buts par saison". Avant d'ajouter : "Avec une telle force, une telle technique et de telles courses, ce n'est pas possible qu'il ne marque pas davantage". Entre les deux, une sorte de relation père-fils s'est installée. Comme avec Paul Pogba. "C'est un grand entraîneur qui sait gérer le groupe sur le terrain et en dehors", a-t-il confirmé en conférence de presse lundi.

L'un de ses protégés

"Les deux s'apprécient et ont beaucoup de respect l'un envers l'autre, nous confie un habitué de la Continassa. Allegri utilise souvent la carotte et le bâton avec lui, mais toujours dans le but de le faire progresser. Il le fait d'ailleurs toujours jouer quand il n'est pas blessé. Malgré les remontrances publiques, c'est l'un de ses protégés." Et Rabiot, d'ailleurs, lui rend bien. Dans une saison qui tourne (déjà) au vinaigre, et alors que le hashtag "#AllegriOUT" est toujours en tendance chez les tifosi, l'international français est l'un de ceux qui se bat le plus pour son entraîneur. Avec ses deux buts face au Maccabi Haïfa (3-1) la semaine passée, il a permis à son entraîneur de respirer un jeu, et à son équipe de se maintenir en vie dans son groupe. Lors de la défaite face à l'AC Milan (2-0), samedi, lui a eu le mérite de ne pas sombrer.

"Il a joué le rôle du sauveur en ouvrant le score puis en inscrivant le but de la tranquillité, écrivait le site spécialisé Juvelive.it. Le Français est toujours aussi utile dans les deux phases, offensives et défensives. Ses courses sont un mélange de force physique et d'accélérations stupéfiantes." Interrogé après la rencontre, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) en avait profité pour régler quelque peu ses comptes avec la presse transalpine.

"Oui, je peux aussi marquer en effet. Mais ici, vous ne voyez que ça, les buts, déplorait-il. Vous savez qu'il n'y a pas que ça, non ? Un match dure 90 minutes, tu peux marquer mais si tu rates toutes tes passes, cela ne sert à rien. Je suis surtout content de mon rendement plutôt que de ces deux buts. Le "Mister" a confiance en moi et j'en suis heureux." Assez pour rebattre les cartes sur son avenir ? D'ici deux mois et demi, et probablement après sa participation à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, Rabiot sera libre de négocier avec le club qu'il souhaite en vue du 30 juin prochain, date de l'expiration de son contrat.

Une prolongation est "possible"

Elle pense désormais à le prolonger", confirmait qui peut changer". "Même si son clan va probablement attendre les offres qui tomberont cet hiver, les dirigeants de la Juve en profiteront certainement pour toquer à la porte de 'Maman Véronique' pour comprendre s'il existe une marge de manoeuvre en vue d'un éventuel accord", pouvait-on lire dans l'édition de média. Le premier pas devrait donc être fait par le club, qui chercherait toutefois à baisser un salaire considéré comme "disproportionné". Après avoir tout fait pour se séparer de lui et son salaire conséquent l'été dernier, la Juve pourrait revoir ses plans concernant son numéro 25, arrivé en juillet 2019. "prolonger", confirmait Tuttosport le 7 octobre dernier. Le quotidien sportif, proche des affaires de la Vieille Dame, évoquait un scénario "". "accord", pouvait-on lire dans l'édition de média. Le premier pas devrait donc être fait par le club, qui chercherait toutefois à baisser un salaire considéré comme "".

"Il est payé comme une star alors que c'est simplement un bon joueur", estime un intermédiaire habitué à discuter avec les Bianconeri. De plus, la volonté de la famille Agnelli est désormais d'améliorer un bilan financier qui affichait des pertes à hauteur ", estime un intermédiaire habitué à discuter avec les Bianconeri. De plus, la volonté de la famille Agnelli est désormais d'améliorer un bilan financier qui affichait des pertes à hauteur de 254 millions d'euros lors de l'exercice 2021-2022. Enfin, si la tendance de la saison ne s'inverse pas, Massimiliano Allegri pourrait se voir remercier en fin de saison, ce qui pourrait changer bien des choses dans ce dossier.

De son côté, Adrien Rabiot, qui souhaitait lui aussi changer d'air lors du dernier mercato, pourrait-il revoir ses positions ? En coulisses, on assure que rien ne sera tranché de manière imminente, surtout pas avant le Mondial. Le milieu de terrain de 27 ans souhaite rester concentré sur ses échéances à venir sur le terrain, en club comme en sélection. Surtout qu'une belle aventure au Qatar pourrait lui permettre de faire grimper sa côte sur le marché. "Prolonger ? Sincèrement, je ne le sais pas, a-t-il assuré mardi. En ce moment, il y a d'autres choses auxquelles penser. Je suis concentré sur le terrain, pour aider l'équipe à sortir de cette période de difficulté et on verra ce qui se passe."

