Un doublé, un de plus. Nous sommes début septembre, et à l'heure où certains buteurs cherchent encore leurs sensations, Erling Haaland a inscrit au moins deux buts dans un match pour la quatrième fois de la saison mardi soir, à Séville . Un doublé pour parfaitement lancer son aventure en Ligue des champions avec Manchester City. Un classique.

Pour le tout premier match de sa carrière en C1, avec Salzbourg, le géant norvégien s'était signalé par un triplé, en septembre 2019. Quelques mois plus tard, pour sa première apparition en Ligue des champions avec Dortmund, il voyait double contre le PSG. Mardi, rebelote. De quoi le faire entrer dans un club fermé : celui des joueurs à avoir marqué pour leurs débuts en C1 avec trois clubs différents. Fernando Morientes (quatre clubs), Javier Saviola et Zlatan Ibrahimovic en ont fait de même. C'est tout.

(Beaucoup) plus précoce que Ronaldo, Messi et Mbappé

Mais lui a fait mieux : il a marqué au moins deux fois à chaque reprise. Il est le seul, comme l'indique la BBC. De quoi le propulser très haut, très vite. A 22 ans, il compte 25 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais son âge importe moins que le nombre de matches joués pour y arriver : 20. Là où Cristiano Ronaldo avait eu besoin de 63 rencontres, et Lionel Messi 42, comme Kylian Mbappé. Presque irréel.

Certes, Haaland n'inscrit pas toujours les buts les plus spectaculaires. Mardi, il a frappé deux fois en renard des surfaces, d'abord à bout portant en se jetant sur un centre de De Bruyne, ensuite en poussant au fond une frappe de Foden détournée par Bono. Mais il les empile, encore et toujours. Un match, deux réalisations : à City, il poursuit dans ses standards habituels, en marquant plus de buts qu'il ne dispute de matches, comme à Salzbourg et Dortmund.

Cela en deviendrait presque banal. "Je crois que ses statistiques durant sa carrière, pas seulement ici, sont similaires. Il a un incroyable sens du but, a sobrement commenté Pep Guardiola. Nous avons une autre bataille contre Tottenham samedi, espérons qu'il continue à marquer".

S'il peut s'adapter à la manière dont nous jouons...

Nul doute qu'il continuera à le faire. Si ce n'est pas ce week-end, ce sera probablement le suivant. "J'essaye de créer des occasions et je sais que d'une manière ou d'une autre, il sera là, a apprécié de son côté Kevin De Bruyne. Pour le moment, il marque des buts, cela nous aiderà gagner les matches". Mais le Belge aimerait que la machine norvégienne se confonde progressivement à celle, collective, créee par Pep Guardiola.

"Je pense qu'il s'est très bien adapté mais au-delà des buts, il y a une autre facette du jeu, et je pense qu'il est plus dur de s'adapter à cette facette. Cela rend les choses plus excitantes ! S'il peut s'adapter à la manière dont nous jouons, le niveau va augmenter'". C'est le prochain défi.

