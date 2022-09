Manchester City est parfaitement rentré dans sa Ligue des champions. Opposés à une faible équipe du FC Séville, qui n’a pas encore gagné cette saison, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés sans faire de sentiment (0-4). Il le fallait pour répondre à la probante victoire de Dortmund face à Copenhague (3-0). Comme attendu, Erling Haaland a répondu présent en signant un doublé qui confirme ses débuts invraisemblables sous ses nouvelles couleurs. Avec ce succès assez facile, Manchester City prend la tête du groupe G, alors qu’un choc face à Dortmund se profile dès la semaine prochaine.

Ad

Ligue des champions Pour Haaland, l'épreuve du feu commence maintenant IL Y A UN JOUR

Certains se demandaient comment allait réagir Erling Haaland pour sa grande première sur la scène européenne avec un maillot de Manchester City sur le dos. Ne vous inquiétez pas pour le Norvégien, toujours sur un nuage et insensible à la pression. Sur la pelouse du FC Séville, en plein cauchemar depuis plusieurs semaines, l’attaquant a plus que fait le boulot. Alors que les Citizens ne furent d’abord pas très inspirés, il a parfaitement repris un centre tendu de Kevin De Bruyne (0-1, 20e).

Une manière pour lui de chasser les (rares) doutes et de poursuivre son empilement de statistiques très élevées. Il faut dire aussi que les Andalous n’ont pas opposé une résistance digne des meilleures joutes européennes, la faute à un dispositif tactique très tendre de la part de Julen Lopetegui. Un schéma qui n’a pas empêché Séville de prendre l’eau après la pause…

Phil Foden Crédit: Getty Images

Haaland voit déjà double

Car Manchester City a définitivement validé sa domination après l’ouverture du score. Yassine Bounou a essayé de prolonger le suspense (49e), mais il a cédé face au talent de Phil Foden, qui s’est amusé dans la défense de Séville avant de se fendre d’un tir précis (0-2, 58e). Le prodige anglais a ensuite permis à Haaland de signer un doublé, le Norvégien ayant bien suivi sa frappe repoussée par Bounou (0-3, 67e). C’était déjà beaucoup trop pour les hommes de Lopetegui, incapables de se hisser au niveau en raison de leur manque cruel de confiance, constaté depuis la première journée de championnat. Haaland s’est même amusé à tenter un geste acrobatique, à la Zlatan Ibrahomovic (50e).

Ederson s’est vraiment ennuyé dans cette partie, démarrée timidement par son équipe mais terminée en trombe. Ruben Dias n’a pas eu grand-chose à faire non plus, alors il s’est permis d’alourdir la facture en position d’avant-centre, sur un service de Joao Cancelo (0-4, 90e+2). Il y a une impression de facilité qui se dégage de cette rencontre pour Manchester City. Le champion d'Angleterre en titre se doit d’assumer son statut de grandissime favori après tant d’échecs passés. Si Haaland ne baisse pas de régime, on souhaite bon courage aux autres formations.

Liga Le Barça impérial, Séville en plein brouillard 03/09/2022 À 20:53