Le latéral droit de l'OM et de l'équipe de France, Jonathan Clauss, s'est blessé en Ligue des champions mardi contre le Sporting Portugal, à sept semaines du Mondial au Qatar. Le latéral a laissé sa place à Issa Kaboré à la 32e minute, grimaçant et visiblement touché au mollet droit sur une action anodine. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps risque de garder un oeil attentif à l'état physique de Clauss, qui évolue au poste d'arrière latéral droit, ou "piston", l'un des plus dépeuplés en équipe de France.

Ad

Deschamps a donné sa chance à l'ancien Lensois en mars dernier et l'a rappelé pour les rassemblements de juin puis septembre, avec en tout six sélections à la clé. L'équipe de France n'est pas épargnée par les blessures, à sept semaines de son entrée en lice le 22 novembre au Qatar contre l'Australie.

Ligue des champions La colère de Tudor : "C'est un match de C1, pas un tournoi amateur !" IL Y A UNE HEURE

(Avec AFP)

Ligue des champions Payet et Gerson remplaçants : Tudor change encore la formule IL Y A 3 HEURES