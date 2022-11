Pas encore de quoi paniquer. Si la blessure de Raphaël Varane au Qatar inquiète l'équipe de France, un autre cadre est à nouveau sous le coup des soins. Presnel Kimpembe n'a presque pas joué la Ligue des champions cette saison. Sa seule titularisation en Europe remonte même au 6 septembre dernier et un match justement contre la Juventus, qu'il ne retrouvera pas mercredi.

Avant de se déplacer à Turin, le PSG a précisé dans son point médical l'absence du "titi parisien" à cause d'une "gêne au tendon d'Achille droit" survenue après un coup reçu à l'entraînement. Le club ne précise encore pas de durée d'indisponibilité qui sera probablement courte et qui ne devrait pas priver Kimpembe du Mondial. Mais cette nouvelle embuche empêche le défenseur de 27 ans de reprendre du rythme, alors qu'il venait de retrouver une place de titulaire le week-end dernier, après sept semaines d'absence et une lésion musculaire à la cuisse.

Autre absence, le portier Keylor Navas ne sera pas non plus du déplacement en raison "de douleurs lombaires", communique le club de la capitale.

