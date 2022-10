Un match nul et un peu de casse. Le défenseur portugais du PSG Nuno Mendes a été victime d'unà la cuisse gauche face au Benfica Lisbonne (1-1), mercredi en Ligue des champions,a annoncé l'entraineur parisien Christophe Galtier en conférence de presse, sans donner plus de détails. Mendes s'est blessé à la 67e minute de jeu et est sorti en boitant, se tenant la cuisse gauche. Il a été remplacé par l'Espagnol Juan Bernat.