C'était le pire tirage pour Paris. Celui qui était évoqué, redouté et classé dans la catégorie "à éviter". Raté. Après avoir terminé deuxième de sa poule dans les ultimes secondes en raison de la différence de buts avec Benfica , voilà maintenant que le PSG, qui s'est mis dans de beaux draps un peu tout seul, se retrouve à affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Soit la revanche de la finale perdue en 2020.

"Quand j'ai vu les études de certains mathématiciens, j'ai compris que c'était une forte probabilité, j'en avais parlé avec quelques joueurs après le match à Turin, a réagi Luis Campos, le dirigeant parisien, au micro de RMC Sport peu après la fin du tirage. Ce sera deux grands matchs entre deux très grandes équipes du football européen. Nous sommes très confiants et positifs. On pourra faire deux grands matchs pour passer en quart de finale."

Corriger ce qu'il s'est passé à Lisbonne

Pour lui et son club, ce sera surtout l'opportunité de donner "une bonne démonstration à l'Europe et au monde" en démontrant que le PSG "est l'une des meilleures équipes du monde".

"On a cette envie de le faire, cette envie de corriger ce qui s'est passé à Lisbonne parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué cette finale et ont à ce moment l'opportunité d'une revanche et de faire la démonstration, pas seulement de la qualité individuelle du groupe, mais aussi de la grande évolution, a-t-il ajouté au micro de Canal +. On joue très bien cette année (...) On va profiter de ça pour faire, premièrement, un grand match et profiter d'être là dans cette compétition. Bien sûr que notre envie est de gagner et de passer." Pour y parvenir, Paris devra se sublimer. Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi aussi.

