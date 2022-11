Qui sont les qualifiés ?

Il y a eu quelques surprises lors de la phase de groupes avec notamment les éliminations de l'Atlético de Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin. Côté clubs français, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à se sortir d'un groupe abordable et a même été éliminé de toutes compétitions européennes.

La liste des clubs qualifiés est la suivante : Naples, Liverpool, Porto, Bruges, Bayern Munich, Inter Milan, Tottenham, Eintracht Francfort, Chelsea, AC Milan, Real Madrid, RB Leipzig, Manchester City, Borussia Dortmund, Benfica et Paris Saint-Germain.

Soit quatre représentants pour l'Angleterre et l'Allemagne, trois pour l'Italie, deux pour le Portugal, un pour la France et la Belgique. Pas forcément une très bonne nouvelle pour le coefficient UEFA français même si l'Hexagone s'est donné un peu d'air cette semaine.

Le Real seul représentant en 8e : comment le football espagnol en est-il arrivé là ?

Comment se passe le tirage au sort ?

Les huits clubs ayant terminé premiers de leur groupe lors de la première phase sont têtes de série et ne peuvent s'affronter. Aussi, un huitième de finale ne peut opposer deux clubs d'un même pays, ce qui complexifie un peu le tirage.

Les 8 têtes de série

Naples

Porto

Bayern Munich

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Les 8 non-têtes de série

Liverpool

Bruges

Inter Milan

Eintracht Francfort

AC Milan

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

Premier du groupe C, le Bayern Munich ne pourra pas tomber sur l'Inter Milan mais il ne peut pas non plus affronter l'Eintracht Francfort, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Ce qui limite ses adversaires potentiels au nombre de quatre : Liverpool, Bruges, l'AC Milan et Paris.

Quels adversaires possibles pour le PSG ?

Puisqu'il est le seul représentant français en huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain ne sera pas trop embêté pour ce tirage au sort. Seul le Benfica, son adversaire en phase de poules, est à exclure. Ainsi, il pourrait retrouver Naples, Porto, le Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, le Real Madrid et Manchester City. Soit beaucoup de très beau monde.

Mais puisqu'il y a des petites particularités pour ce tirage, le PSG a plus de chances d'affronter certains clubs que d'autres. Julien Guyon, professeur de mathématiques appliquées à l'École des Ponts ParisTech, a établi les probabilités par clubs et déterminé que le Bayern Munich serait l'adversaire le plus probable du PSG.

Le club bavarois serait sans doute l'un des pires tirages pour le PSG tout comme le Manchester City de Pep Guardiola. De l'autre côté, tomber sur Bruges ne serait pas la pire des nouvelles.

"Pour Paris, City et le Real sont absolument à éviter"

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage ?

Le tirage au sort aura lieu ce lundi 7 novembre à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA, dès 12h.

Il sera à suivre en direct commenté sur Eurosport.fr mais aussi à la télévision sur RMC Sport 1 ou Canal+ Sport. L'UEFA retransmettra aussi le tirage au sort en streaming sur son site internet.

Dès celui-ci terminé, Eurosport se mettra en mode "débrief". Articles mais aussi vidéos seront au programme pour tout comprendre des affiches des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour l'occasion, ce sera un "Tour d'Europe" spécial et l'un de nos experts viendra parler de l'adversaire du PSG.

