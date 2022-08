En attendant de défier le PSV Eindhoven, l'ambitieux Monaco sait déjà ce qui l'attend s'il passe l'obstacle néerlandais. En cas que qualification lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, le club de la Principauté affrontera les Rangers de Glasgow ou l'Union Saint-Gilloise fin août en barrages, selon le tirage au sort réalisé mardi à Nyon par l'UEFA. L'ASM sera opposé au PSV ce mardi (aller) et le 9 août (retour).

L'Union Saint-Gilloise et les Glasgow Rangers vont également s'affronter pour tenter de décrocher leur billet pour les barrages. Le club belge, promu l'été dernier, avait surpris tout son monde en terminant à la deuxième place de son championnat derrière le FC Bruges. De son côté, la formation écossaise s'était illustrée sur la scène européenne en atteignant la finale de la Ligue Europa. En barrages, Monaco ou le PSV recevront lors du match retour face aux Ecossais ou aux Belges. Les Monégasques avaient été cruellement éliminés en barrages la saison dernière, après prolongation contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Les champions du Danemark et de Turquie (Copenhague et Trabzonspor), seuls champions nationaux à intégrer la compétition à ce stade des barrages, ont eu la malchance de tomber l'un contre l'autre lors de ce tirage au sort. L'UEFA a également dévoilé le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, prévus les 18 et 25 août, avec notamment un duel entre les Belges de La Gantoise et les Chypriotes de l'Omonia Nicosie.

(avec AFP)

