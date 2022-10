Le défenseur central français de Chelsea, Wesley Fofana, qui avait ouvert le score pour les Blues contre l'AC Milan, a dû sortir en première période sur une blessure au genou droit, mercredi en Ligue des champions. Peu après la demi-heure de jeu, alors qu'il portait le ballon dans le camp adverse à la lutte avec Rafael Leao, il est tombé à terre en tournant sur lui-même et s'est immédiatement tenu le genou droit.

Les soigneurs sont intervenus et il a essayé de continuer à jouer, mais a fini par sortir en marchant, la tête baissée, à la 38e minute pour être remplacé par Trevor Chalobah. Une triste de fin de soirée anticipée pour Fofana, 21 ans, qui avait marqué le premier but de la soirée et son premier en C1, après un cafouillage sur un corner (1-0, 24e) pour donner l'avantage aux siens.

La Coupe du monde au Qatar se dispute dans un peu plus d'un mois. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, est confronté à une vague de blessures depuis plusieurs semaines.

