L’été indien se mérite, et si Wissam Ben Yedder désire renouer avec les sommets européens, il devra produire une performance de haut vol lors du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, face au PSV Eindhoven (20h30). Les années passent et l’international français arrive tant bien que mal à se départir de son étiquette de "supersub", souvent baladé entre le pré vert et le banc de touche. Certes, l’exemplarité du capitaine de l’AS Monaco reluit l’image d’un élément choyé par ses pairs, mais elle ne noircit pas les lignes d’un CV européen muet depuis quelques saisons (2019).

Installé en pointe au côté de Kevin Volland lors du match aller disputé à Louis II (1-1), Ben Yedder a traversé la rencontre comme souvent avec le maillot de l’équipe de France : dans un registre neutre et inconsistant. L’ancien Sévillan était pourtant, à l’aube du match aller, le plus expérimenté à l'échelle des rendez-vous européens dans le onze monégasque (14 matches, 10 buts en Ligue des champions).

Capitaine de surcroît, l’introverti WBY se devait de "faire la trace" pour ses partenaires. Au coup de sifflet final, le constat est amer : un résultat d'ensemble mitigé (1-1) et une prestation terne à titre personnel, avant d’être remplacé par Sofiane Diop (84e). Menacé par le renfort de Takumi Minamino à l’intersaison, Diop a, lui, su rehausser son niveau d'un ton, marquant même à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1 (1-2).

Une inefficacité qui rappelle ses heures en Bleu

Cette impression de voir un attaquant d'habitude si mobile et talentueux balle au pied perdre toute fluidité et consistance rappelle les partitions incomplètes du Sarcellois avec les Bleus (19 sélections, 3 buts). Sur ce plan, WBY bénéficie d’un amoncellement de circonstances atténuantes, se contentant de bouts de matches, souvent sans enjeu. Titulaire et attendu au tournant en Croatie lors de la deuxième journée de Ligue des Nations (6 juin), l’attaquant tricolore a rendu une copie presque blanche. Un apport limité dans le jeu, une maladresse chronique dans le dernier tiers du terrain : seule une passe décisive lumineuse a permis de nuancer le bilan du Francilien.

Alors, comment ne pas songer aux choix de Didier Deschamps en vue du Qatar devant l’incapacité du Français à débloquer la partie face au PSV ? Le pur produit du futsal est présent dans le groupe France depuis quatre ans maintenant, et difficile de retenir ne serait-ce qu’un moment marquant de sa carrière en Bleu. Ben Yedder reste un élément utile en vue de la cohésion de groupe, mais de nouvelles têtes poussent pour ravir sa place, à l’image de Christopher Nkunku (Leipzig). L’élargissement des listes à 26 noms pour le Qatar offre néanmoins un sursis au numéro 10 de la Principauté.

"Est-ce imaginable de partir à la Coupe du monde sans Giroud mais avec Ben Yedder et Nkunku ?"

La Ligue des champions, véritable juge de paix pour le Qatar ?

Reste que rien n’est encore figé dans le Rocher, et Ben Yedder a encore la possibilité (et les moyens) de rappeler qu’il est un avant-centre de grande classe. Un temps convoité par le FC Barcelone, le profil polyvalent digne d’un neuf et demi de l’ancien Toulousain est rare à ce niveau, à l’instar d’un Karim Benzema ou d’un Roberto Firmino. Débarqué à la Turbie avec la réputation d’entraîneur ambitieux et joueur, Philippe Clement a immédiatement fait de son capitaine la pièce maîtresse de son animation offensive, lors de la deuxième partie de la saison passée.

Si la trêve et les recrues ont redistribué les cartes, Ben Yedder a les atouts les plus épais dans la manche. Laissé sur le banc à Strasbourg, le Tricolore se présentera mardi au Philips Stadion avec les jambes plus légères qu’à l’aller, où il a clairement peiné à activer le premier pressing monégasque. La confiance du coach de l’ASM en son capitaine n’est en rien ébranlée, comme il l’a affirmé dimanche à nos confrères de L’Equipe : "Il est prêt et c’est le seul joueur dont je peux dire qu’il va commencer."

Et si Ben Yedder était tout simplement en train de jouer (déjà) sa place pour la Coupe du monde ? Une participation à la phase de groupes de la Ligue des champions, compétition chère à Deschamps dans son évaluation, pourrait évaporer les derniers doutes quant à sa participation au Mondial, et lancer idéalement une saison qui s'annonce longue et dense. Un avenir radieux soumis à une condition : passer l'obstacle PSV.

