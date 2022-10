Pas de bras de fer entre Christophe Galtier et Kylian Mbappé. Quelques heures après que la presse a révélé son désir de quitter le club au plus vite , l'attaquant tricolore a bel et bien été titularisé par son coach pour le match de Ligue des champions opposant le PSG au Benfica, ce mardi soir.

Le buteur tricolore est une nouvelle fois aligné en pointe, ce qui semble pourtant être l'une des causes de son mécontentement, avec Neymar sur sa gauche et Pablo Sarabia à droite. L'Espagnol prend ainsi la place de Lionel Messi, forfait en raison d'une blessure au mollet.

Derrière, aucune surprise non plus : Marco Verratti et Vitinha sont associés au milieu, devant une charnière composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. A gauche, Juan Bernat conserve le rôle de piston en l'absence de Nuno Mendes, lui aussi touché.

