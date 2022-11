Football

Marseille-Tottenham 1-2 - L’OM aurait-il dû assurer la C3 ? "Ça aurait été pathétique de les voir jouer petits bras"

LIGUE DES CHAMPIONS - Alors qu’un match nul lui aurait permis d’être reversé en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a tout tenté pour l’emporter et arracher sa place en 8es de C1, mardi soir contre Tottenham. Mais les Phocéens se sont trop exposés, ont été punis (1-2) et ont tout perdu. Auraient-ils dû être plus prudents ? Nos journalistes Simon Farvacque et Raphaël Brosse ne sont pas d’accord.

00:03:39, il y a une heure