Il est toujours plus simple de tirer des conclusions une fois que le résultat est tombé. Mais on peut aussi comprendre la frustration de Massimiliano Allegri qui n'a, cette saison, pas encore plus compter sur Paul Pogba. Et pourtant, le club présente d'importantes lacunes, en championnat comme en Europe. Il jouera sa place en Ligue Europa face au PSG, mercredi soir, à Turin (21h00).

"C'est normal qu'il soit déçu de rater le Mondial, de ne pas pouvoir jouer avec la Juventus. Et, évidemment, nous sommes pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un tel joueur, a lancé, en conférence de presse, le coach de La Vieille Dame avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Je n'ai pas encore parlé à Paul (Pogba). Ça ne sert à rien de répéter ce qui a déjà été dit. Une fois qu'il a pris la décision de ne pas se faire opérer, juste après sa blessure, il est normal que l'espoir de voir Paul jouer avec la Juventus et au Mondial était réduit au minimum".

Le pari perdu de Pogba

Il faut dire que Paul Pogba a tout tenté pour revenir opérationnel, particulièrement avec le Mondial en ligne de mire. Après sa blessure au ménisque du genou droit en juillet dernier, l'ancien joueur de Manchester United avait décidé de ne pas se faire opérer afin d'éviter le risque d'une rééducation qui traîne. Rétropédalage début septembre avec une opération finalement programmée.

Finalement, Paul Pogba a perdu son pari et malgré une lueur d'espoir dans le sprint final, une lésion à la cuisse a tout gâché, privant Pogba d'un retour sur les terrains, probablement jusqu'à l'année civile prochaine.

La Juventus complètement décimée

Et comme si les Turinois n'étaient pas assez malheureux, l'accueil du PSG s'annonce difficile. L'effectif de la Vieille Dame est largement décimé par les forfaits de nombreux cadres de l'équipe, comme l'attaquant Dusan Vlahovic, Weston McKennie, buteur au Parc des Princes au match aller ou encore Federico Chiesa, encore un peu juste après sa blessure au genou.

Deux anciens parisiens, très importants pour la Juventus ne retrouveront pas leur club mercredi. Angel Di Maria et Leandro Paredes , tous deux freinés par des pépins physiques n'ont pas été convoqués dans le groupe.

