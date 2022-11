Cela fait peu de doute qu'il y a pensé, à la Coupe du monde. Ne serait-ce qu'une petite fois, dans la soirée. Car à San Siro, il a été le héros de la nuit : Olivier Giroud a fait parler la poudre mercredi soir face au FC Salzburg (4-0), en marquant deux fois, et en se muant en passeur décisif deux autres fois. De quoi rappeler, si rappeler il fallait, à Didier Deschamps qu'il était une option plus que plausible pour se greffer au groupe qui s'envolera pour le Qatar dans deux semaines à peine.

L'homme du match a tout fait, face au FC Salzburg. Prendre le dessus sur corner, pour mettre son premier but, remiser parfaitement de la tête comme l'attaquant intelligent qu'il est, pour mettre Rade Krunic sur orbite, bien suivre un ballon repoussé, tel un renard des surfaces, pour tripler la mise. Et, enfin, envoyer au but Junior Messias d'un mouvement d'école, dont d'aucuns pourraient rêver de voir des copies avec Kylian Mbappé dans le rôle du joueur lancé, cet hiver au Qatar.

Giroud préfère rester prudent

La forme radieuse d'Olivier Giroud a donc de quoi donner des maux de tête à Didier Deschamps, d'autant plus que le Rossoneri avait été très convaincant face à l'Autriche, lors du dernier rassemblement en bleu . Le sélectionneur dévoilera sa liste pour le Mondial le mercredi 9 novembre et le champion du monde 2018 a fait plus que ce qu'il fallait pour y avoir une ligne avec son nom.

Interrogé par Canal + sur sa présence dans la liste de Deschamps, Giroud a joué la prudence. "On verra, on verra. On regardera la liste, voilà, comme tous mes potes. Mais il y a encore des échéances à venir", a commenté le n°9 de l'AC Milan. Relancé par le journaliste, Giroud a préféré botter en toucher. "On verra, on verra, ce n'est pas moi qui décide."

