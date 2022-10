Brandao n'avait pas que des qualités mais s'il en possédait une, c'est d'avoir du cœur. Au moment de pénétrer sur la pelouse d'un Vélodrome en fusion, même en l'absence de l'un de ses deux virages, les joueurs de l'OM devront en avoir du cœur et en avoir plus que les joueurs de Tottenham. Ce serait un bon début et à vrai dire même une obligation. Marseille en a trop manqué depuis dix ans sur la scène européenne pour que le Vélodrome accepte un nouveau revers sans combat . Pas cette fois.

Ad

Dix ans que l'OM n'a pas joué la phase finale de la C1

Ligue des champions Tudor est impatient : "C'est beau de jouer un match décisif" IL Y A 5 HEURES

Convoquer le souvenir de Brandao relève de la logique. Non, l'attaquant brésilien n'aurait pas sa place dans le onze d'Igor Tudor, mais son OM à lui ne se ridiculisait pas en Ligue des champions, enchaînant même après le titre national de 2010, un huitième (2011) et un quart (2012). Il y a dix ans, son enchaînement contrôle du dos et demi-volée face à l'Inter rendait fou de joie les Olympiens et les envoyait en quart de finale. On oublie parfois que l'OM avait perdu ce jour-là (2-1). Il faut donc remonter au match aller, le 22 février 2012, pour trouver la trace d'un succès marseillais en phase finale de Ligue des champions. Plus qu'une éternité.

Matteo Guendouzi célèbre la victoire de l'OM face au Sporting Crédit: Getty Images

Il y a dix ans, Pablo Longoria n'était pas encore un dirigeant de club, "seulement" un recruteur pour l'Atalanta Bergame, Igor Tudor avait fini sa carrière de joueur mais pas encore commencé celle d'entraîneur et Dimitri Payet faisait encore le bonheur de Lille, pas celui de Marseille. Qui mieux que le Réunionnais incarne ces années noires européennes ? Et qui mieux que Pablo Longoria pour trancher avec ce passé encombrant ?

C'est en partie son projet à lui qui se joue lors de cette dernière journée de la phase de groupes. Longoria a pris trop de place dans le club où il licencie à tour de bras au sein de l'organigramme et fait valser les joueurs dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Il est l'image de l'OM et tout logiquement, cet échec serait le sien, celui de sa stratégie. Surtout, il serait le deuxième après la pathétique édition 2021 où même l'Olympiakos avait devancé un OM envoyé à la poubelle européenne.

Pablo Longoria, le président de l'OM Crédit: Getty Images

L'OM version Tudor aura au moins pour lui d'avoir été digne dans sa campagne européenne. Élémentaire dira-t-on. Certes mais ses devanciers n'ont même pas eu cette qualité. Mais au fond, que restera-t-il si le match face à Tottenham devait mal se passer ? Une désillusion supplémentaire et la désagréable sensation que l'OM est un nain européen. Dans ce groupe, tout était possible disait-on au moment du tirage. Le meilleur bien sûr mais le pire aussi.

Le pire est encore possible, le meilleur aussi

Le pire, ce serait de chuter à domicile face à Tottenham ce mardi soir et ainsi rester coincé à cette piteuse quatrième place. Les Spurs, finalistes de C1 en 2019 comptent sur la scène européenne. Est-ce à dire pour autant qu'ils sont un obstacle insurmontable pour l'Olympique de Marseille ? Les récents résultats des hommes d'Antonio Conte tendent à prouver le contraire. Certes, l'OM ne va pas très bien. Mais à 21h ce mardi soir, le passé sera caduque et le futur à écrire.

Il faudra bien sûr autre chose que du cœur pour aller chercher le Top 16 européen. Le talent, et cet OM n'en manque pas, ne sera pas le dernier allié des Marseillais dans leur quête pour laquelle la donne est simple et évite des calculs bien inutiles. Les joueurs de Tudor ne doivent rien faire de moins que gagner. Ce serait l'occasion de lancer une semaine potentiellement historique pour le football français puisque les six clubs engagés en Europe peuvent se qualifier. Après avoir été pendant si longtemps la risée de l'Hexagone, l'OM peut devenir un modèle à suivre. Au moins pour quelques jours.

Ligue 1 Les Marseillais abattus : "C'est comme si on avait perdu" 29/10/2022 À 22:24