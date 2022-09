Une ambiance très chaude, tendue mais sans énorme débordement : voilà comment a démarré la rencontre classée à "haut risque" entre l'OM et l'Eintracht Francfort. Un premier fumigène, puis plusieurs, ont été lancés depuis le parcage où sont installés plus de 3 000 supporters allemands en direction du Virage Nord, où sont regroupés plusieurs groupes de fans de l'OM. Les Marseillais ont répondu en lançant eux aussi quelques fumigènes et des feux d'artifice. Les CRS installés le long du parcage visiteurs ne sont pas intervenus et la situation est restée sous contrôle.

Auparavant, les supporters allemands étaient arrivés sans encombre jusqu'au Vélodrome, escortés par les forces de l'ordre. A l'intérieur du stade, "des supporters allemands se sont livrés à des saluts nazis dans la tribune visiteurs", a indiqué la préfecture avant le coup d'envoi, précisant qu'un signalement avait été effectué par la préfète de police à l'UEFA. Dès lundi soir, des supporters allemands et marseillais avaient cherché à s'affronter dans le centre-ville et une rixe avait opposé une vingtaine d'entre eux en fin de soirée.

Huit interpellations

Au total, huit personnes avaient été interpellées, dont un Allemand, la plupart pour port d'arme ou outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a détaillé la préfecture. S'y sont ajoutées mardi six interpellations aux abords du stade "pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre" et "tentative d'introduction de fumigènes", selon la même source. La saison dernière, plusieurs matches européens de l'OM avaient été émaillés d'incidents entre fans autour ou à l'intérieur du Vélodrome : contre l'équipe turque du Galatasaray, les Suisses de Bâle, les Grecs du Paok Salonique ou les Néerlandais de Feyenoord.

AVEC AFP

