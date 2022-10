Au coude-à-coude avec le Portugal à l'indice UEFA, la France mise sur ses six représentants en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence pour consolider cette semaine sa cinquième place au classement européen, notamment via les deux duels franco-portugais, OM-Sporting mardi (18h45) et Benfica-Paris SG mercredi (21h).

Brièvement rétrogradée à la sixième place après une piètre saison 2020-2021, la France tient depuis son cinquième rang, confortée par une solide performance collective en 2021-2022, mais reste sous la double menace des clubs portugais et néerlandais.

Un début de saison européen très moyen pour la France

Et le bilan des deux premières journées des phases de groupe européennes n'aide guère : seul le PSG a remporté ses deux confrontations, alors que Marseille s'est incliné deux fois en C1. Côté C3, Rennes compte une victoire et un nul, Nantes et Monaco un succès et une défaite. Enfin, en C4, Nice a enchaîné deux matches nuls. Avant la troisième journée, la France, avec 60,081 points, pointe loin derrière l'intouchable quatuor Angleterre/Espagne/Italie/Allemagne, alors que le Portugal compte 53,382 points et les Pays-Bas 49,300.

Pour ce "coefficient des pays" calculé sur la saison en cours et les quatre précédentes, les représentants français peuvent encore creuser l'écart puisqu'ils sont encore tous en lice, alors que le Portugal ne dispose plus que de quatre clubs sur six après l'élimination de Gil Vicente et Vitoria Guimaraes en C4. Car un glissement à la sixième place en fin de saison aurait pour conséquence de faire perdre aux clubs français un billet direct pour la phase de poules de la Ligue Europa.

Attention danger pour 2024

Dans cette hypothèse, le club qui terminerait cinquième de Ligue 1 au printemps 2023 se qualifierait pour la moins prestigieuse Ligue Europa Conférence, comme le sixième du championnat. Le quatrième continuerait lui à être directement qualifié pour les poules de la Ligue Europa, et les trois premiers pour la Ligue des champions (avec des tours préliminaires pour le troisième).

Et pour la Ligue 1, l'enjeu sera encore plus important à partir de 2024-2025 : dans le nouveau format à 36 équipes de la Ligue des champions, le cinquième pays à l'indice UEFA bénéficiera de trois qualifiés directs pour la phase de poules de la C1, plus un quatrième club disputant les tours préliminaires. Une perspective cruciale pour les clubs français, qui doivent donc consolider leur cinquième place pour rester dans le sillage des meilleures nations, sachant qu'une sixième place, et un moindre nombre de qualifié en C1, limiterait mathématiquement la progression future de l'indice de la France... et l'avenir financier de ses clubs de L1.

Indice UEFA au 3 octobre

1. Angleterre 106,41 points

2. Espagne 96,141

3. Italie 76,902

4. Allemagne 75,213

5. France 60,081

6. Portugal 53,382

7. Pays-Bas 49,300

