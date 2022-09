Encore une mauvaise opération pour Chelsea dans cette Ligue des champions 2022-2023. Tenus en échec sur leur pelouse face au Red Bull Salzbourg (1-1), les Blues ne comptent qu'un point après deux journées dans le groupe E. Derniers du groupe, les Londoniens se sont mis dans une situation inconfortable et n'ont jamais vraiment maîtrisé leur sujet face à des adversaires venus pour obtenir un résultat positif à Stamford Bridge. Si Raheem Sterling a ouvert le score, Noah Okafor a trouvé la clé pour répondre et permettre aux Autrichiens de revenir des bords de la Tamise avec un point. Pour le nouvel entraîneur Graham Potter, cette première sur le banc de Chelsea laisse une impression mitigée.

Ad

Premier League Potter, enchanteur ou illusionniste ? 09/09/2022 À 06:53

Avec un nouveau coach à sa tête, Chelsea espérait sans doute un meilleur départ. Déjà vaincu sur la pelouse du Dinamo Zagreb lors de la première journée, le vainqueur de la C1 en 2021 avait à cœur d'offrir un premier succès à son public dans la compétition cette saison. Mais dans les faits, cela n'a pas pu être possible. Trop imprécis dans le dernier geste en première période, les Blues ont manqué des occasions par Kai Havertz (11e), Raheem Sterling (39e) ou Mason Mount (40e).

Raheem Sterling (Chelsea) face au RB Leipzig. Crédit: Getty Images

À force de trop reculer, les Blues ont été punis

Confronté à un bloc défensif très compact, Chelsea est tout de même parvenu à ouvrir le score dès le retour des vestiaires : Mount a trouvé Sterling au second poteau et l'ancien Citizen a inscrit le vingt-cinquième but de sa carrière en C1 d'une frappe du pied droit limpide (48e, 1-0).

Définitivement lancé, Chelsea ? Pas du tout. Après avoir ouvert le score, les locaux se sont mis à temporiser pour préserver le résultat. Une bien mauvaise stratégie, puisque Benjamin Sesko a semé plusieurs fois la pagaille dans la défense londonienne (41e, 53e). À force de reculer, Chelsea a laissé son adversaire espérer et après une première tête de Noah Okafor captée par Kepa (74e), l'attaquant suisse a égalisé d'une reprise de volée croisée (75e, 1-1).

En situation d'urgence, les Blues se sont rués à l'attaque mais Hakim Ziyech a buté devant Philipp Köhn (84e) et Armando Broja a envoyé son tir au-dessus (90e+3). Un point en deux journées pour Chelsea, c'est peu. Surtout avant d'affronter l'AC Milan, champion d'Italie en titre et leader du groupe, lors des deux prochains rendez-vous...

Premier League Potter en favori, Pochettino en embuscade : Qui va succéder à Tuchel ? 07/09/2022 À 15:48