mamma mia !" pour les Italiens, des "joga bonito" lancés par les autres et ces spectateurs, même parmi les plus avertis, charmés par la symphonie du PSG. Tout le monde a fini par s'incliner face au récital du PSG en première période incarné par un duo Il fallait entendre les journalistes étrangers s'émerveiller en tribune de presse. Des "" pour les Italiens, des "" lancés par les autres et ces spectateurs, même parmi les plus avertis, charmés par la symphonie du PSG. Tout le monde a fini par s'incliner face au récital du PSG en première période incarné par un duo Neymar – Kylian Mbappé au sommet de sa forme . Deux hommes qui ont donné un sacré coup de vieux à la Vieille Dame, plus usée que jamais avant la pause.

Si Paris n'a pas réussi à tenir la distance, si la seconde période a aussi masqué les fragilités défensives du collectif, l'enchantement du début de match donne une idée du potentiel, trop peu exploité la saison passée. "Kylian, Ney et Léo sont là pour faire le jeu, créer, marquer, faire le spectacle et ils le font très bien depuis le début de saison", a noté Christophe Galtier au micro de RMCSport. Avec 22 buts et 13 passes décisives en huit matches à eux trois, c'est peu de dire que le trio porte sur ses épaules Paris et que son talent gomme en partie les carences défensives d'une équipe encore trop exposée.

"Ce PSG est encore trop léger pour viser la victoire finale"

Neymar n'a jamais semblé aussi fort à Paris

Une action résume à merveille le sentiment de plénitude qui habite les artistes parisiens : l'ouverture du score où la grâce de Neymar, cette louche vertigineuse, s'est conjuguée à la puissance et la précision de Mbappé sur sa volée parfaite. Le Brésilien, justement, n'a jamais semblé aussi fort ni aussi concerné depuis son arrivée au PSG dont il est aujourd'hui l'incontestable maître à jouer. A ses côtés, le champion du monde reste dans ses standards gigantesques de la saison dernière alors que Lionel Messi revit à l'image d'une seconde période où il a pris le relais d'un Neymar un peu moins inspiré.

"Ca fait plaisir de voir jouer nos attaquants comme ça, s'est délecté Marco Verratti au micro de BeIn Sports. Le foot, c'est ça : voir jouer des grands joueurs." Si bien que l'on vient à se demander ce qui peut bien arriver à ce PSG avec un trio à ses hauteurs-là. D'autant que même dans le travail défensif, les trois stars font leur part du job. Notamment Neymar, impeccable dans les basses besognes face à la Juventus et capable d'avaler les kilomètres comme lors de ses plus belles heures au Barça. Alors le train peut-il dérailler avec un trio aussi impliqué ?

Le Mondial : le boost et la limite

Mardi, on lui reprochera simplement de ne pas avoir fini le travail. Et notamment à Kylian Mbappé, lancé à deux reprises par Lionel Messi et qui n'a pas toujours fait le bon choix. Il aurait dû, à la 51e minute, servir un Neymar absolument seul au second poteau mais a préféré forcer sa frappe. Deux minutes plus tard, la Juve revenait au score et Paris revoyait ses vieux fantômes surgir. "Je veux toujours aller plus haut, je veux toujours m'améliorer, a noté Mbappé après la rencontre. Je pense que je pouvais marquer un troisième but aujourd'hui. Je marquerai samedi et la semaine prochaine."

Autre limite : l'imminence de la Coupe du monde, qui explique en partie pourquoi Messi et Neymar sont si fringuants, mais fragilise aussi leur avenir à long terme. Dans quel état reviendront les trois hommes d'un Mondial dont ils seront les têtes d'affiche de trois des nations les plus ambitieuses ? Ce mardi, au Parc des Princes, il n'y avait pas grand-monde pour se poser la question. L'heure était à l'enchantement.

