Sa prise de parole était aussi nécessaire qu'attendue. Ce mardi, les envies de départ de Kylian Mbappé dès le mois de janvier ont mis le feu à l'écosystème autour du PSG. A quelques heures d'un match capital, face au Benfica (21h). Alors, Luis Campos a pris le temps de venir s'exprimer face aux médias. Conseiller football au périmètre élargi, le Portugais, proche du Français, a démenti toute velléité de départ de sa star.

"C'est une information mais il y a des rumeurs tous les jours, a-t-il exposé au micro de Canal +. On ne peut pas venir en parler tous les jours. Là, c'est spécial, on est à quelques heures d'un match très important. C'est grave parce que mon nom est aussi cité. Je suis tous les jours avec Kylian, et il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. Ni au président. Ce n'est pas une déclaration du joueur mais une information que je viens donc démentir : jamais Kylian Mbappé ne m'a parlé de partir du PSG en janvier. On n'a jamais parlé de ça. C'est très clair".

Son cas personnel aussi évoqué

Me concernant, j'ai trois ans de contrat avec le PSG et je suis très content d'appartenir à cette maison. Je travaille tous les jours pour qu'à la fin de mon contrat le PSG ait quelque chose d'extraordinaire dans son CV". Ces dernières heures, l'hypothèse d'un départ combiné du Portugais avec Mbappé a également été évoquée. Dans l'après-midi, Le Parisien estimait même que Christophe Galtier pourrait suivre le mouvement, en cas de séisme cet hiver. Mais, là encore, Campos a tenu à démentir : "".

Relancé sur le mercato parisien, il a renvoyé à ses déclarations passées, où il avait notamment ciblé l'attitude d'Antero Henrique. "On parle avec Kylian tous les jours, comme on parle avec tous les joueurs, a-t-il détaille. Ce que j’avais à dire sur le recrutement, je l'ai dit il y a un mois et c'était très clair".

