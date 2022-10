Un récital offensif et un billet pour les huitièmes de finale validé pour le PSG. Les Parisiens ont signé un très large succès sur le Maccabi Haïfa, mardi, lors de la 5e journée de Ligue des champions (7-2). Lionel Messi (19e et 44e), Kylian Mbappé (32e et 64e), Neymar (35e) mais aussi le malheureux Sean Goldberg (csc, 67e) et Carlos Soler (84e) ont fait trembler les filets des visiteurs alors qu'Abdoulaye Seck a signé un doublé lui aussi (38e et 50e). Grâce à cette victoire, le PSG se qualifie pour la phase à élimination direct comme le Benfica qui a battu la Juventus dans un match légèrement moins prolifique mais plus serré (4-3).

