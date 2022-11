Ad

Les Parisiens retrouveront le champion d'Allemagne en titre, qu'ils avaient éliminés en quarts de finale lors de l'édition 2020-21, le mercredi 8 mars, soit dix jours après le Classique sur la pelouse du Stade Vélodrome... ou six ans après la remontada barcelonaise sur la pelouse du Camp Nou (1-6).

Le même jour, Tottenham recevra l'AC Milan. Le mardi 7 mars, il s'agira des matches retours entre Benfica et Bruges mais également entre Chelsea et Dortmund. Enfin, les huitièmes de finale se termineront les mardi 14 (Manchester City-Leipzig, Porto-Inter) et mercredi 15 mars (Real Madrid-Liverpool et Naples-Eintracht Francfort).

