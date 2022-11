Une conférence de presse avec son coach n'est pas toujours un exercice agréable ; Benoît Badiashile avait ainsi subi la loi de Thierry Henry à Monaco, pour une chaise non remise en place. Ce mercredi soir, avant de croiser le fer avec Manchester City , c'est le joueur de Séville Erik Lamela qui en a fait l'amère expérience, lorsque son coach et compatriote Jorge Sampaoli a allumé son faible niveau d'anglais, lui qui a vécu à Londres pendant huit ans lorsqu'il jouait à Tottenham.

Fils de p***, huit ans et tu ne sais pas parler

Rassemblés en conférence de presse d'avant-match, les deux Argentins patientent côte à côte, le temps que les derniers réglages techniques soient effectués. Erik Lamela est rapidement briefé en anglais, et répond en espagnol, sous les yeux de son coach, qui lui demande sitôt les techniciens partis : "T'as compris ?" Ce à quoi Lamela répond par une petite moue et un "Oui" peu convaincant.

Sauf que les micros sont allumés, et que l'échange ne s'arrête pas là. "Fils de p***, huit ans et tu ne sais pas parler", balance froidement l'ancien coach de l'OM à son protégé. "Bon, je ne suis pas nul non plus", se défend tant bien que mal l'ancien Londonien. Lamela passera une heure sur le banc pour se remettre de ses émotions, avant d'entrer à la 57ème minute de la rencontre, au cours de laquelle Séville s'est inclinée 3 à 1 face à City. Le club andalou termine troisième de son groupe.

