C'est un débat qui n'a cessé de s'intensifier avec les années, depuis l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain. Le prix des places pour assister aux rencontres a augmenté de manière croissante et désormais, certains supporters se crispent devant les sommes à débourser pour être en tribunes lors d'un match important, comme celui qui va opposer le champion de France à la Juventus, ce mardi en Ligue des champions (21h00).

"Le problème est que de nombreux vendeurs achètent des billets dans le but de les revendre sur ce site beaucoup plus cher (TicketPlace, NDLR)", écrit @luciepsg75 sur Twitter. "À cause de ces prix exorbitants, certains supporters sont privés de venir au Parc pour soutenir nos joueurs par manque de moyens", ajoute cette supportrice de 20 ans, avec un hashtag TicketPlaceOUT visant le site de revente de places partenaire du PSG.

Vendredi, les places restantes les moins chères sur TicketPlace se vendaient 145 euros pour PSG-Juve. Lundi, le prix descendait à 130 euros et il fallait patienter quelques minutes pour accéder au site. "Le système n'est pas parfait, mais il évite de recréer un marché noir", explique le club. "Sans cette plateforme de revente, qui travaille en partenariat avec le PSG et ses abonnés, des touristes pourraient se faire avoir avec des faux billets. On risquerait d'avoir des polémiques de faux billets à chaque grosse affiche".

Sur TicketPlace, les 36.000 abonnés du club parisien peuvent revendre leur place quand ils ne se rendent pas au match en choisissant le prix, sans plafond mais avec un plancher. Le club garde 10% de commission, l'abonné encaisse le reste. Le Parc des Princes est à guichets fermés depuis l'arrivée de Neymar, précise le club champion de France. "Contre la Juve, c'est notre 100e match 'sold out'". Abonné "pendant une dizaine d'années au Parc", Gaël Dulong, commercial de 45 ans, apprécie ce système.

Le PSG assure que le système n'est pas détourné

"C'est bien pour les supporters qui ont toujours une possibilité d'aller voir un match et sont prêts à payer", dit-il. Lui payait l'abonnement à l'année (640 euros en tribune Boulogne haute, NDLR) "surtout pour avoir accès aux grandes affiches, pas Troyes, Ajaccio ou Angers, que je pouvais revendre 30 ou 40 euros". Il arrive que le système soit détourné de son esprit. Un Marseillais qui "louait" plus de cent abonnements pour assister aux matches de l'OM vient d'être condamné à huit mois de prison avec sursis pour "escroquerie" commise au préjudice du club.

Le PSG n'a "pas connu ce genre de cas" et dit surveiller que des abonnements ne sont pas utilisés seulement pour la revente. "Je ne suis pas un revendeur, je suis un supporter de toujours", assure Gaël Dulong, qui revend des places pour "une dizaine de matches par saison" auxquels il ne peut pas assister. "Je ne suis pas très gourmand, ma meilleure affaire, c'est d'avoir revendu un PSG-Naples où je ne pouvais pas aller pour 120 euros", raconte-t-il. "Ton abonnement peut être repayé, mieux qu'un livret A". Un "deal plutôt juste", selon lui.

Plus abonné cette saison "pour raisons personnelles", il en profite dans l'autre sens. "Je suis allé voir PSG-Monaco en tribunes latérales pour 85 euros", conclut-il.

