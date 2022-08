Football

Tirage au sort de la Ligue des champions : "C'est à la fois le meilleur et le pire tirage pour l'OM"

LIGUE DES CHAMPIONS - L'Olympique de Marseille figure dans le groupe D, avec le Sporting, Francfort et Tottenham, à l'issue du tirage effectué ce jeudi à Istanbul. Dans "le Débrief", Maxime Dupuis et Martin Mosnier sont partagés. Cette poule semble relativement "abordable" pour l'OM, mais les Phocéens n'en sont pas pour autant les favoris. Ils seront privés d'affiche de gala… et de toute clémence.

00:04:35, il y a 15 minutes