C'est l'heure du premier grand frisson de la Ligue des champions. Le PSG, champion de France en titre, et son dauphin, Marseille, seront les représentants tricolores en phase de poules cette saison après l'élimination de Monaco par le PSV Eindhoven au 3e tour des barrages. Les cœurs des supporters des deux clubs vont battre un peu plus fort ce jeudi 25 août à partir de 18h pour le début du tirage au sort des groupes, qui aura lieu à Istanbul.

En tant que champion de France, le Paris Saint-Germain a été placé dans le chapeau 1. Il est ainsi assuré de ne pas tomber sur le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, les clubs qui avaient mis fin à ses aventures européennes ces trois dernières années. Marseille, en revanche, sera dans le chapeau 4 et peut s'attendre à un programme des plus corsés. Voici le meilleur et le pire tirage que nous avons imaginés pour les deux clubs français engagés dans cette édition 2022-23.

Notre meilleur tirage pour le PSG

PSG (chapeau 1)

FC Séville (chapeau 2)

FC Salzbourg (chapeau 3)

Viktoria Plzen (chapeau 4)

Le choix de Séville dans le chapeau 2 peut surprendre, tant la formation andalouse a prouvé ses capacités à briller sur la scène européenne, même si c'était surtout en Ligue Europa. Elle semble cependant moins compétitive que la saison passée avec la perte de ses deux défenseurs centraux titulaires, Diego Carlos et Jules Koundé. Dans le chapeau 3, la très jeune équipe du FC Salzbourg (22 ans de moyenne d'âge) paraît inexpérimentée même si elle avait taillé sa route jusqu'aux 8es de finale la saison passée. Le Shakhtar Donetsk, qui a vu beaucoup de joueurs partir en raison du conflit en Ukraine, semble aussi un ton en-dessous. Dans le chapeau 4, le Viktoria Plzen fait partie de ces équipes moins huppées sur lesquelles les clubs souhaitent tomber.

Notre pire tirage pour le PSG

PSG (chapeau 1)

FC Barcelone (chapeau 2)

Inter (chapeau 3)

Celtic (chapeau 4)

Il y avait le choix dans le chapeau 2 tant il regorge de clubs redoutables. Le Barça l'est particulièrement après avoir considérablement renforcé son effectif cet été. L'arrivée d'un buteur de la trempe de Robert Lewandowski a fait pencher la balance par rapport à des équipes comme Liverpool et Chelsea qui sortent également du lot. L'Inter semble un cran au-dessus dans le chapeau 3. Dans le chapeau 4, les deux clubs de Glasgow semblent se détacher. Si les Rangers ont sorti le PSV en barrages, le Celtic, champion en titre et actuel leader du championnat écossais, est peut-être un adversaire un peu plus relevé.

Notre meilleur tirage pour l'OM

Eintracht Francfort (chapeau 1)

FC Séville (chapeau 2)

FC Salzbourg (chapeau 3)

Marseille (chapeau 4)

Vainqueur de la Ligue Europa mais seulement 11e de Bundesliga la saison passée, l'Eintracht Francfort est peut-être l'équipe la moins redoutable du chapeau 1. Si Porto et l'Ajax n'évoluent pas dans un des cinq grands championnats européens, ils sont en revanche des grands habitués de la compétition, contrairement au club allemand. On a choisi Séville dans le chapeau 2 et le FC Salzbourg dans le chapeau 3 pour les mêmes raisons évoquées un peu plus haut, dans le cadre du meilleur tirage possible pour le PSG.

Notre pire tirage pour l'OM

Real Madrid (chapeau 1)

Liverpool (chapeau 2)

Inter (chapeau 3)

Marseille (chapeau 4)

Un menu vraiment prestigieux mais carrément indigeste. Le Real Madrid est champion d'Europe et d'Espagne en titre. Liverpool, malgré un début de saison très délicat, reste vice-champion d'Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des champions. Et l'Inter, vice-championne d'Italie et renforcée par le retour de Romelu Lukaku, ressemble à l'équipe à éviter dans le chapeau trois. On aurait pu imaginer aussi un groupe avec Manchester City, le FC Barcelone et l'Inter, ou le Bayern Munich, Liverpool et l'Inter comme pire tirage possible pour l'OM. Dans les deux cas, ce n'est vraiment pas beaucoup plus abordable.

