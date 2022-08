Paris devra ferrailler, Marseille peut rêver. Au terme du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions 2022/2023, les deux clubs français ont connu des fortunes diverses. Protégé par son statut de tête de série, le PSG pouvait espérer mieux. Les hommes de Christophe Galtier, qui restent largement favoris du groupe H, devront affronter la costaude Juventus Turin, le séduisant Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa.

L'OM, lui, a été franchement épargné par Yaya Touré et Hamit Altintop. Il a hérité de la tête de série la moins effrayante, l'Eintracht Francfort, de Tottenham et du Sporting Lisbonne. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont évité de justesse le groupe de la mort composé du Bayern Munich, du FC Barcelone, de l'Inter Milan et du pauvre Viktoria Plzen qui doit se demander comment il peut s'en sortir…

Dans les autres groupes, le Real Madrid, tenant du titre, est celui qui s'en sort le mieux avec un groupe composé de Leipzig, du Shakhtar Donetsk et du Celtic Glasgow. Présent dans le chapeau 2, Liverpool hérite d'une poule tout à fait à sa portée avec l'Ajax Amsterdam, Naples et les Rangers.

Dimitri Payet avant le match OM-Reims. Crédit: Getty Images

Paris face à ses démons

Pour atteindre les 8es de finale, Paris devra affronter ses vieux démons avec la Juventus Turin. Le club d'Adrien Rabiot et Angel Di Maria, qui se feront un malin plaisir de jouer un sale tour à leur ancienne formation, n'a jamais perdu face à Paris (6 victoires, 2 nuls). Les Italiens ont même infligé la plus large défaite au PSG en Coupe d'Europe en finale aller de la Supercoupe de l'UEFA en 1996 (1-6, 3-1 au match retour).

Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis. Le Maccabi Haïfa, lui, a infligé l'une de ses plus grandes humiliations au PSG en 16e de finale de la Coupe des Coupes 1999. Les Parisiens restent aussi sur une défaite en 2013 à Lisbonne en phase de poules (après une victoire à l'aller, 3-0). Mais, ces dernières années, le PSG a bien changé et ses douloureux souvenirs pèseront moins lourds avec l'artillerie dont dispose Paris désormais.

PSG - Juventus en 1996 Crédit: AFP

L'OM peut quand même y croire

Les individualités sont moins scintillantes à Marseille et l'affaire sera assurément corsée mais l'OM a au moins le droit d'y croire après le tirage au sort de ce jeudi. Son groupe, qui ne contient aucun ancien vainqueur de C1, est très homogène même si le Tottenham d'Antonio Conte, finaliste en 2019, part légèrement favori.

Vainqueur de la dernière Ligue Europa, l'Eintracht Francfort de Kevin Trapp, Mario Götze et Randal Kolo Muani n'a plus joué la compétition depuis plus de 60 ans et une finale en 1960 perdue face au Real Madrid. Le Sporting complète le casting et offre à Marseille l'occasion d'effacer le traumatisme de ses deux dernières campagnes en Ligue des champions (une seule victoire en douze matches).

