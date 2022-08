Football

Tirage de la Ligue des champions - Paris avec la Juve : "Le syndrome anciens joueurs, le seul danger qui guette le PSG"

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Paris Saint-Germain a hérité de la Juventus, du Benfica et du Maccabi Haifa, dans le groupe H, ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poules de C1. Pas de quoi trembler, côté parisien, selon Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Attention, cependant, à Adrien Rabiot (s’il reste à Turin) et Angel Di Maria, anciens de la maison PSG. Leur point de vue, dans "Le Débrief".

00:04:19, il y a 22 minutes