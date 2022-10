On veut que ce soit une nuit magique". Xavi espérait une réaction d'orgueil de son équipe après deux défaites consécutives dans le groupe C sur le terrain du Bayern (0-2) et de l'Inter (0-1). Mais une nouvelle fois, le technicien des Blaugrana a été déçu. Malgré l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, ". Xavi espérait une réaction d'orgueil de son équipe après deux défaites consécutives dans le groupe C sur le terrain du Bayern (0-2) et de l'Inter (0-1). Mais une nouvelle fois, le technicien des Blaugrana a été déçu. Malgré l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, l'actuel leader de Liga a dû concéder le match nul au Camp Nou face au club lombard (3-3) . Et sans le but de Robert Lewandowski dans les derniers instants de la rencontre, le Barça aurait déjà quasiment pu dire adieu aux huitièmes de finale de la C1.

Mais son avenir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ne tient qu'à un fil. Une victoire des Interistes dans deux semaines face à Plzen à San Siro enverrait le FC Barcelone en Ligue Europa. "Si tu ne gagnes pas à domicile contre l'Inter Milan, tu ne mérites pas de continuer dans cette compétition. On a fait trop d'erreurs", a d'abord pointé du doigt Xavi en conférence de presse d'après-match.

Je suis fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé aussi

"Même si on a mathématiquement encore une chance, ce n'est plus de notre ressort. On garde espoir, mais ce sera très difficile. Et c'est à cause de nos erreurs, rien d'autre, a ajouté le technicien barcelonais, arrivé en poste il y a bientôt un an. Si la défense a commis des erreurs, cela signifie que c'est moi qui les ai commises. Si Piqué ou Busquets ou Pedri ou Dembélé se trompent, c'est moi qui me trompe. C'est ma responsabilité. Quand tu fais un nul à la maison, avec des gens géniaux comme ce soir, c'est de ma faute. Aucun problème. Je suis fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé aussi"

Au micro de Movistar, Xavi a aussi rappelé que la Ligue des champions "était cruelle". "Il y a eu des grosses erreurs défensives, a-t-il martelé. En C1, les erreurs coûtent chères." Eric Garcia est également allé dans le même sens que son technicien. "On a commis des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre à ce niveau. On a ramé et on a réussi à arracher le nul. On n'est pas encore éliminés, mais c'est compliqué. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut continuer. C'est un coup dur, mais on sait qu'il faut essayer de s'en remettre vite mentalement. Il faudra aller à Bernabéu (dimanche) avec confiance, et essayer de garder notre place de leader en Liga."

Malgré de grosses difficultés financières, le Barça a dépensé quelque 150 millions d'euros l'été dernier sur le marché des transferts pour notamment passer un cap en C1. Ainsi, une victoire face au Real Madrid lors du Clasico pourrait faire oublier, pendant quelques jours, la très probable élimination qui se profile en Ligue des champions.

