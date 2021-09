Du 6 au 10 octobre 2021, la Ligue des Nations 2020-2021 rendra son verdict. France, Belgique, Italie, Espagne : voilà un casting XXL pour tenter de succéder au Portugal, vainqueur des Pays-Bas en finale de la première édition de la Ligue des Nations, en 2019.

Ou se déroulera la phase finale de la Ligue des Nations ?

La phase finale de la compétition se déroulera en Italie. Le match entre l'équipe de France et la Belgique se déroulera au Juventus Stadium de Turin. L'enceinte des bianconeri accueillera aussi le match pour la troisième place en fin de semaine.

La seconde demi-finale entre l'Espagne et l'Italie sera disputée à San Siro, à Milan. Le mythique stade milanais sera également l'antre de la finale de la compétition.

Sur quelles chaînes regarder le Final Four de la Ligue des Nations ?

Les demi-finales de la Ligue des Nations seront retransmises par le groupe TF1. Le match entre l'Italie et l'Espagne sera diffusé sur TFX tandis que le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique sera diffusé sur TF1 le lendemain. Le match pour la troisième place et la finale seront retransmis par W9.

Pendant tout le Final Four, vous pourrez retrouvez l'ensemble des rencontres en live commentés sur Eurosport.fr et l'application Eurosport. Nos experts reviendront en détails sur les principaux enjeux et les moments forts des rencontres notamment celles de l'équipe de France.

Quelle équipe de France pour la phase finale de la Ligue des Nations ?

Jeudi 30 septembre, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs qui participeront à la la phase finale de la Ligue des Nations. Une liste sans grande surprise, mais marquée par les absences de Steve Mandanda et Olivier Giroud. Blessés lors derniers rassemblements, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez font eux leur retour.

Le programme complet du Final Four de la Ligue des Nations

Demi-finales

Italie - Espagne (le 6 octobre 2021, à 20h45, au stade San Siro de Milan, sur TFX)

France - Belgique (le 7 octobre 2021, à 20h45, au Juventus Stadium de Turin, sur TF1)

Match pour la 3e place

Italie ou Espagne - France ou Belgique (le 10 octobre, à 15h, au Juventus Stadium de Turin, sur W9)

Finale

Italie ou Espagne - France ou Belgique (le 10 octobre, à 20h45, au stade San Siro de Milan, sur W9)

