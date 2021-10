Il refuse d'être comparé à Cristiano Ronaldo . Ce sont pourtant tous les autres, y compris CR7, qui devraient refuser d'être comparés à lui. À 28 ans, Romelu Lukaku a atteint un tel niveau, avec les Diables Rouges comme avec les Blues, qu'il pourrait devenir, à terme, le meilleur buteur de l'histoire en sélection. S'il se tient encore à distance du record fraîchement établi par le Portugais , "Big Rom" a déjà intégré le Top 10 des artificiers encore en activité, à seulement 28 ans. Et l'attaquant d'Anvers est en avance sur (presque) tous les temps de passage. La preuve en chiffres.

Les 10 meilleurs buteurs en sélection en activité

Joueur Buts Matches 1. Ronaldo 111 180 2. Messi 79 153 3. Mabkhout 77 95 4. Chhetri 74 118 5. Lewandowski 72 125 6. Neymar 69 113 7. Lukaku 67 100 8. Ibrahimovic 62 118 9. Suarez 62 122 10. Dzeko 60 116

Romelu Lukaku discute avec son sélectionneur Roberto Martinez lors du match opposant la Belgique au Portugal à l'Euro, le 27 juin 2021 Crédit: Getty Images

Ratio : Lukaku le meilleur... derrière Mabkhout

Avec 67 buts en 100 matches, Lukaku dispose d'un ratio supérieur à tous les plus grands buteurs de la planète. Seuls l'Indien Sunil Chhetri (0,63) Ronaldo (0,62) et Neymar (0,61) approchent timidement le rythme du Belge. Un homme parvient à faire (beaucoup) mieux : Ali Mabkhout, buteur des Émirats arabes unis et auteur de 77 buts en 95 matches (0,95). Cet attaquant, qui n'a jamais joué ailleurs qu'à Al-Jazira, a profité de la faiblesse d'une partie des sélections de la Confédération asiatique pour figurer très haut dans le classement. Comme l'Iranien Ali Daei et le Malaisien Mokhtar Dahari, qui accompagnent Ronaldo sur le podium des meilleurs buteurs en sélection nationale.

Joueur Ratio but/match 1. Mabkhout 0,81 2. Lukaku 0,67 3. Chhetri 0,63 4. Ronaldo 0,62 5. Neymar 0,61 6. Lewandowski 0,58 7. Ibrahimovic 0,53 8. Messi 0,52 9. Dzeko 0,52 10. Suarez 0,51

Romelu Lukaku lors du match opposant la Belgique à la République tchèque, le 5 septembre 2021 Crédit: Imago

Âge : Lukaku, deux ans et demi d'avance sur Ronaldo

Romelu Lukaku est encore dans la fleur de l'âge. Mais à 28 ans - comme lui - aucun autre grand buteur n'avait marqué autant de fois avec le maillot de son pays. Neymar, pourtant lui aussi révélé très jeune, a dû patienter un an de plus pour atteindre les 67 réalisations. Ronaldo, Messi et Lewandowski ont passé la barre des 30 ans avant d'atteindre cette marque.

A quel âge ont-ils atteint les 67 buts ?

Joueur Âge pour atteindre 67 buts 1. Lukaku 28 ans, 3 mois et 23 jours 2. Neymar 29 ans, 4 mois et 8 jours 3. Mabkhout 30 ans, 5 mois et 18 jours 4. Ronaldo 31 ans, 9 mois et 8 jours 5. Messi 31 ans, 11 mois et 14 jours 6. Lewandowski 32 ans, 9 mois et 29 jours 7. Chhetri 34 ans, 11 mois et 4 jours

100 matches : Ronaldo, Messi et Lewandowski très loin derrière Lukaku

Face à l'équipe de France ce jeudi (20h45), "Big Rom" fêtera sa 101e cape avec les Diables Rouges. Combien de réalisations avaient cumulé les autres scoreurs au moment de devenir centenaires ? Beaucoup moins, pour la plupart. Seuls Neymar et l'Indien Chhetri avaient eux aussi passé la barre des 60 buts. Messi n'en comptait "que" 46 et Ronaldo... 37. Le Portugais a mis un sacré coup d'accélérateur ensuite, grâce à l'évolution de son rôle en sélection mais aussi de son positionnement sur le terrain, devenu de plus en plus axial au fil des années.

Joueur Nombre de buts après 100 matches 1. Lukaku 67 2. Chhetri 63 3. Neymar 61 4. Lewandowski 55 5. Messi 46 6. Ronaldo 37

Dynamique : Lukaku sur une autre planète depuis le Mondial

Lukaku, lui, n'a visiblement pas l'intention d'attendre la fin de sa carrière pour empiler de plus en plus de buts. "Il est au sommet de sa carrière, c'est un joueur qui a ajouté plein d’armes à son arsenal", nous a d'ailleurs confié son sélectionneur, Roberto Martinez. C'est bien simple : depuis la Coupe du monde, l'attaquant de Chelsea a cumulé plus de buts que de matches disputés avec la Belgique. 27 pions, 25 rencontres. Ni Ronaldo, auteur de sacrées performances avec la Seleção das Quinas ces derniers mois, ni Mabkhout, qui a aligné deux triplés face à l'Inde puis la Jordanie, ni Chhetri , huit fois buteur dans un même mois (en juin 2018) n'ont fait mieux. Les autres n'ont pas franchi la barre des 20 buts.

Joueur Buts lors des 25 derniers matches 1. Lukaku 27 2. Mabkhout 26 3. Ronaldo 24 4. Chhetri 21 5. Lewandowski 17 6. Messi 14 7. Neymar 13

