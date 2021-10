En géopolitique, certains débats sociétaux semblent ne jamais connaître de fin. Parmi eux, il y a l’historique "guerre" livrée à distance entre Madrid et Barcelone pour savoir quelle est la ville d’Espagne la plus dynamique sur le plan économique. Castille et Catalogne, ou comment deux régions s’opposent dans une même nation et entraîne par voie de conséquence une rivalité pas toujours très saine.

Depuis la liste dévoilée pour participer à l’Euro 2020, Luis Enrique a ravivé la flamme de ce sujet brûlant outre-Pyrénées. Sur vingt-quatre joueurs convoqués pour une compétition internationale majeure, aucun ne faisait partie du Real Madrid. Cela n’était jamais arrivé dans l’histoire de la sélection nationale, et cela a forcément fait beaucoup parler. À juste titre ? C’est une autre histoire.

Sergio Ramos, le déclic

Lors de cette fameuse convocation de mai 2021, Luis Enrique s’était volontairement passé des services de Sergio Ramos, recordman de capes internationales avec La Roja (180 sélections), Nacho Fernández, Marco Asensio et Lucas Vázquez. A-t-il eu raison ? Oui. Dans les faits, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous les couleurs du Paris Saint-Germain (engagé avec son nouvel employeur depuis le 8 juillet dernier), la faute à une blessure tenace au mollet gauche. Dans les faits, l’Espagne s’est hissée en demi-finale du championnat d’Europe, vaincue à l’épreuve des tirs au but contre l’Italie (1-1, 4-2 tab). Dans les faits, l’Espagne a pris sa revanche contre la Nazionale lors de la demi-finale de Ligue des Nations à Milan mercredi soir (2-1). Et devinez quoi ? Il n’y avait toujours aucun joueur madrilène dans l’effectif concocté par l’ancien entraîneur du Barça.

Pourtant, ce début de saison 2021-2022 aurait pu laisser imaginer une chance à Marco Asensio de retrouver la Selección. Placé dans un milieu à trois aux côtés d’Eduardo Camavinga et Federico Valverde, le numéro 11 madrilène s’était illustré à l’aide d’un magnifique triplé contre le Real Majorque (6-1), le 22 septembre dernier. Oui, mais voilà : Luis Enrique a pris ses mallettes et ses cartes FIFA 22 pour dévoiler ses vingt-trois élus, et Asensio n’en faisait pas partie.

Cerise sur le gâteau : l’Asturien a préféré octroyer sa confiance à Gavi, 17 ans et seulement 404 minutes jouées sous le maillot du… FC Barcelone, modeste neuvième de Liga. De quoi sérieusement agacer les socios du Real, fatigués de voir le sélectionneur galvauder les footballeurs de la Maison-Blanche. Co-leader du championnat en compagnie de l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, le Real Madrid est-il en train de payer les pots cassés de sa saison blanche en 2020-2021 ? À vrai dire, c’est sans doute encore un peu plus profond que cela.

Je signe avant tout pour l’institution du Barça

Connue comme le loup blanc, l’origine de la bisbille entre Luis Enrique et le Real remonte à l’époque où l’entraîneur était encore joueur de champ. Ancien footballeur chez les Blancos entre 1992 et 1996, le milieu offensif ne s’estimait pas traité à sa juste valeur à Madrid. Dès lors, "Lucho" réalise l’inimaginable : signer chez le rival du FC Barcelone. Conseillé par Johan Cruyff, le président blaugrana de l’époque Joan Gaspart se rapproche du joueur et l’enrôle pour cinq ans. "C’était un secret de polichinelle, avouait alors l’intéressé, encore lié pour un mois de contrat avec le Real. Je ne connais pas l’entraîneur Robson, mais je signe avant tout pour l’institution du Barça."

Hué lors de son premier retour au Santiago-Bernabéu, Enrique trouvera dans le Barça un père adoptif. Désigné meilleur joueur espagnol de l’année 1997, ce milieu de formation devient le couteau suisse de Louis Van Gaal et apporte sa science du jeu à tous les postes possibles, gardien et défense centrale exclus. Lors du Clásico de 98/99 au Nou Camp, la saison des 100 ans d’existence du Barça est fêtée par une victoire nette des Catalans et un doublé de Luis Enrique (3-0). Entre 2002 et 2004, le Barcelonais fait partie des cadres du vestiaire et parvient même à récupérer régulièrement le brassard de capitaine du FC Barcelone. De quoi légitimement entraîner une forme d’aversion pour le rival madrilène.

L’élixir de jouvence

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts mais les décisions prises par le technicien asturien rendent nerveux les Merengues, à tel point que certains n’attendent qu’une seule chose : l’éviction pure et simple de Luis Enrique du banc de La Roja. Une belle hérésie au moment de dresser un bilan depuis sa nomination à la tête de la sélection. En vingt-deux matchs officiels, Enrique compte onze victoires, huit nuls et trois défaites comme sélectionneur, mais il parvient surtout à marquer les esprits ibériques de manière positive. La gifle donnée à l’Allemagne en novembre 2020 (6-0), la manita contre la Slovaquie dans un match crucial pour la qualification pour le tableau final de l’Euro (5-0), le panache contre la Croatie (5-3), la victoire contre l’Italie après trente-sept succès de rang de la Nazionale toutes compétitions confondues… Toutes ces victoires portent le sceau de Luis Enrique.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Nations contre la France, l’Espagne se présente avec une équipe de 25,8 ans de moyenne d’âge, le plus jeune effectif du top 10 au classement FIFA. Luis Enrique est à un match de remporter son premier trophée en tant que sélectionneur national. Ce sera contre les champions du monde en titre mais à vrai dire, cet amateur de cyclisme pendant son temps libre ne semble pas inquiet à l’idée de gravir une montagne supplémentaire. "C’est beau parce que les joueurs sont récompensés de leurs efforts, expliquait le coach après avoir battu les tout récents champions d’Europe. Je suis heureux pour ma famille, mes amis, les joueurs et le public. C’était merveilleux de voir 1800 espagnols ici. Nous n’allons pas affronter Lukaku ou Mbappé, mais la France ou la Belgique. Ce sont les équipes qui remportent les trophées. Je n’ai pas de préférence, les deux sont très bons. Nous allons chercher à gagner un titre." Même si une partie de Madrid va vibrer pour Karim Benzema, Kylian Mbappé et la France.

