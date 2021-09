Tous deux convoqués en équipe de France pour les matches d'octobre, le champion du monde Lucas Hernandez (25 ans) et son petit frère Theo (23 ans) ont intégré la liste des fratries célèbres du football international.

Contre la Belgique, le 7 octobre à Turin en demi-finale de la Ligue des Nations, ils auront l'occasion de porter le maillot de la sélection ensemble pour la première fois, face à la famille Hazard: Eden et son petit frère Thorgan ont évolué 19 fois côte à côte avec la sélection belge. Tour d'horizon de ces fratries qui ont fait le bonheur des sélections nationales.

Hervé et Patrick Revelli, les Verts et les Bleus

Ligue 1 Le supporter niçois ayant visé Payet condamné avec sursis et interdiction de stade IL Y A 41 MINUTES

Ils ont marqué "l'épopée des Verts" en 1976. Les attaquants Hervé et Patrick Revelli étaient de la finale perdue 1-0 par Saint-Etienne contre le Bayern Munich. Hervé a compté 30 sélections en équipe de France et Patrick, 5. Sous le maillot bleu, ils se sont retrouvés sur le même terrain à deux reprises, en 1973 et 1974.

Angleterre : Gary et Phil Neville, les incollables

Ensemble en défense à Manchester United, ensemble entraîneurs à Valence, les Neville ont deux ans d'écart (46 et 44 ans) mais ont tout de Siamois. Gary, l'aîné, compte davantage de sélections (85) que Phil (59). Mais ils ont pris leur retraite internationale en même temps, en 2007.

Gary and Phil Neville during a training session with the England national team in 2006 Crédit: Imago

Frères de titres

Avec l'Angleterre, les Charlton, Jack et Bobby, sont champions du monde (1966). Les Touré (Kolo et Yaya) ont gagné ensemble avec la Côte-d'Ivoire la Coupe d'Afrique des nations (2015), tout comme les Camerounais François Omam-Biyik et André Kana-Biyik en 1988. En revanche chez les Laudrup, seul Brian est champion d'Europe (1992), Michael n'étant pas de l'épopée danoise à cause d'un désaccord avec son sélectionneur.

Ghana : Ayew, les trois fils de

L'aîné des fils d'Abedi Pelé, Rahim (33 ans), n'a connu que sept sélections avec le Ghana. Bien moins que ses cadets André et Jordan (93 et 69 sélections), tous deux réunis sous le maillot de l'Olympique de Marseille au début des années 2010.

Jordan Ayew et Andre Ayew avec le Ghana lors d'un match de Coupe d'Afrique des Nations en 2012 Crédit: Imago

Honduras : l'incroyable famille Palacios

Au Mondial-2010, pour la première fois, trois frères ont pris part à la compétition reine du football: Wilson, Johnny et Jerry. Avant, Milton Junior Palacios avait aussi joué quelques matches avec le Honduras. Également footballeur, le dernier de la fratrie, Edwin, a connu un destin tragique, assassiné en 2007 à 16 ans.

Brésil : docteur Socrates, capitaine Rai

Nés à onze ans d'intervalle, Socrates et Rai n'ont jamais évolué ensemble avec la Seleçao. Socrates, décédé en 2011, a accumulé 60 sélections entre 1979 et 1986, sans couronne. Rai a neuf sélections de moins mais est champion du monde (1994).

Italie : Super Pippo et Simone

Légende du Milan AC, Filippo Inzaghi a été l'un des champions du monde de la Nazionale de 2006, même s'il a peu joué. Moins en lumière que "Super Pippo", Simone, de trois ans son cadet, compte aussi quelques sélections (3). Les frères, tous deux attaquants, ont même disputé une rencontre ensemble contre l'Espagne en amical en 2000.

Verratti en mode Pirlo : pourquoi ça peut tout changer au PSG

Les jumeaux magnifiques

Frank de Boer avec les Pays-Bas et Hossam Hassan avec l'Égypte sont des légendes sur leurs terres. Frank de Boer a été le premier à passer la barre des 100 sélections avec les Oranje (112). Hossam Hassan, 176 sélections détient le record de buts inscrits avec les Pharaons (69). Leurs jumeaux ont aussi marqué l'histoire de leurs sélections, avec 67 capes pour Ronald de Boer et 125 pour Ibrahim Hassan. Autres jumeaux marquants, les frères Zlatko et Zoran Vujovic, 70 et 34 sélections avec la Yougoslavie ou encore les Néerlandais René et Willy van de Kerkhof, vice-champions du monde en 1974 et 1978.

Rummenigge, Hoeness, Forster : La Mannschaft a vu double

Karl-Heinz Rummenigge (95 sélections), Uli Hoeness (35), Karl Heinz Forster (81), tous ont vu leurs frères porter le maillot de l'Allemagne de l'Ouest quelques matches. Michael Rummenigge compte deux sélections, Dieter Hoeness six et Bernd Forster, 33.

Génies éternels et cataclysme barcelonais : les tops et flops de la 2e journée

Ligue des Nations "Des choix sportifs" : Giroud et Mandanda, une raison pour deux absences IL Y A 42 MINUTES