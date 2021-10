France - Belgique. Deux mots qui font immédiatement penser à un homme : Samuel Umtiti. Unique buteur de la demi-finale du Mondial russe remportée par les Bleus aux dépens des Diables Rouges (1-0), le défenseur du Barça a vu son étoile pâlir depuis ce jour de juillet 2018. Preuve en est : il ne sera pas des retrouvailles entre les nouveaux meilleurs ennemis du football européen, programmées jeudi soir à Turin à l’occasion des demi-finales de la Ligue des nations. L’ancien roc de l’OL n’est pas seul. Tour d’horizon de ces champions du monde aujourd’hui loin des Bleus.

Alphonse Aréola, 28 ans, West Ham (Angleterre), 3 sélections

Sa dernière convocation avec les Bleus : 18 mars 2021

Sa situation actuelle : Troisième gardien en Russie, Areola ambitionnait alors légitimement de monter en grade. Trois ans plus tard, le voilà remplaçant à West Ham derrière Lukasz Fabianski, 36 ans. Depuis le début de la saison, le portier prêté par le PSG pour la… sixième fois n’a eu que 180 minutes à se mettre sous la dent. Le temps de briller en Coupe de la Ligue face à Manchester United, pas de se porter candidat aux Bleus.

Ses chances de revenir en équipe de France : 5% en l’état. Tant qu’il ne sera pas titulaire avec le club londonien, difficile d’imaginer Deschamps le rappeler.

Alphonse Aréola sous le maillot de West Ham lors de la saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

Nabil Fekir, 28 ans, Real Betis (Espagne), 25 sélections

Sa dernière convocation : 5 novembre 2020

Sa situation : Deschamps apprécie Fekir et l’avait rappelé en le convoquant un peu à la surprise générale en novembre 2020. Depuis, DD s’est passé des services d’un joueur qui réussit un très bon début de saison avec le Betis, solide pensionnaire… du milieu de tableau de Liga (10e). Maître à jouer séduisant de la formation andalouse, Fekir est à son avantage et le journal espagnol Marca a récemment

Ses chances de revenir : 51%. Fekir est le moins loin des Bleus des champions du monde tombés en disgrâce. Il est performant oui, mais dans un club qui ne joue pas les premiers rôles et souffre d'un manque d'exposition. Pour pallier cela, il devra donc en faire encore plus pour regoûter aux joies de Clairefontaine.

Blaise Matuidi, 34 ans, Inter Miami (Etats-Unis), 84 sélections

Sa dernière convocation : 9 octobre 2019

Sa situation : cadre de Deschamps en Russie, Matuidi s’est éloigné des Bleus en rejoignant Miami et la Major League Soccer à l’été 2020. Un choix de vie qui a annihilé ses possibilités internationales malgré la haute estime que lui porte le sélectionneur, peu enclin à faire appel à un joueur d’un championnat de seconde zone, surtout que "Blaisou" est un bon élément de MLS sans y être souverain.

Ses chances de revenir : 4,5%. Malgré ses états de service exemplaires, Matuidi apparaît comme la solution du monde tricolore d’avant.

Blaise Matuidi (Inter Miami) en MLS Crédit: Getty Images

Benjamin Mendy, 27 ans, Manchester City (Angleterre), 10 sélections

Sa dernière convocation : 7 novembre 2019

Sa situation : Hors norme. Blagueur invétéré, Mendy n’amuse plus personne : depuis le 27 août, le latéral gauche passé par Le Havre, l’OM et Monaco est… en prison alors que pèsent sur lui trois accusations de viol et une quatrième d’agression sexuelle. Présumé innocent, le joueur formé au Havre connaîtra son sort judiciaire à compter du 24 janvier 2022, jour d'ouverture de son procès, et espère obtenir une libération conditionnelle le 15 novembre, date de l’audience préliminaire.

Ses chances de revenir : 0% en l’état. La décision de justice le concernant conditionnera la suite des événements.

Benjamin Mendy (Manchester City) Crédit: Getty Images

Steven Nzonzi, 32 ans, Al-Rayyan (Qatar), 20 sélections

Sa dernière convocation : 5 novembre 2020

Sa situation : Recruté par la Roma au sortir du Mondial russe, Nzonzi ne s’y est jamais imposé. Après un premier prêt infructueux à Galatasaray, le milieu de terrain longiligne a repris des couleurs à Rennes entre février 2020 et juin 2021. Sauf que Nzonzi a depuis dit adieu au très haut niveau en rejoignant Laurent Blanc au Qatar, enterrant par la même occasion sa carrière internationale.

Ses chances de revenir : 0,1%. Nzonzi aura beau briller dans une ligue mineure, ça restera insuffisant aux yeux de Deschamps. La page est tournée.

Adil Rami, 35 ans, Troyes (France), 35 sélections

Sa dernière convocation : 8 novembre 2018

Sa situation : ça vous avait peut-être échappé mais Rami a retrouvé la Ligue 1 fin août en s’engageant pour une saison avec le promu troyen. Le défenseur central facétieux n’a pas encore débuté avec l’ESTAC, pas encore prêt physiquement pour les joutes de notre chère "ligue des talents". Ce qui ne l’empêche pas de rêver. "C’est presque impensable que je retourne en équipe de France, mais j’ai du mal à ne pas y penser", a-t-il fait savoir sur "Je me dis toujours : 'Si tu fais une grosse saison avec Troyes et que tu montres à tout le monde que tu peux répondre présent, pourquoi pas.'"

Ses chances de revenir : 1,5%. Après deux saisons sans relief à Fenerbahçe et Boavista, Rami a le droit de rêver. Moins d'espérer un retour en Bleu : Deschamps dispose de plusieurs options solides pour constituer sa charnière et un retour de Rami, sauf hécatombe, relèverait presque du paranormal.

Djibril Sidibé, 29 ans, AS Monaco (France), 18 sélections

Sa dernière convocation : 7 octobre 2019

Sa situation : Convaincant lorsqu’il est sur le terrain, Sidibé est aussi en proie à quelques pépins physiques en ce début de saison du côté de l’AS Monaco, qu’il a retrouvée en 2020 après un prêt à Everton. Le latéral droit se sent "très, très bien" sur le Rocher et déborde d’ambition. "Je n'ai pas envie d'être seulement un bon joueur ou un très bon joueur, je veux être une référence à ce poste-là dans le monde entier", confiait-il au Canal Football Club fin septembre. Voilà pour les paroles. Pour les actes, Deschamps et nombre d’observateurs demandent à voir.

Ses chances de revenir : 35%. S’il se montre performant et régulier, le natif de Troyes peut espérer retrouver les Bleus à un poste dont le titulaire et le remplaçant actuels - Benjamin Pavard et Léo Dubois - ne sont pas des assurances tous risques. C’est aussi la chance de Sidibé.

Florian Thauvin, 28 ans, Tigres (Mexique), 10 sélections

Sa dernière convocation : 21 mai 2019

Sa situation : Après cinq années fastes à l’OM, Thauvin a fait un choix : quitter le football européen l’été dernier pour tenter l’aventure mexicaine aux Tigres, le club de son grand copain André-Pierre Gignac. Ce dernier a prouvé lors de l’Euro 2016 que cette destination n’était pas rédhibitoire aux yeux de Deschamps, mais la concurrence nationale est plus que féroce au poste de Thauvin, lequel peine en plus à briller depuis son arrivée en terre aztèque.

Ses chances de revenir : 10%. Sans un concours de circonstances type blessures en cascade, peu de chance de revoir Thauvin avec le maillot frappé du coq.

Florian Thauvin expulsé pour sa première avec les Tigres Crédit: Getty Images

Samuel Umtiti, 27 ans, FC Barcelone (Espagne), 31 sélections

Sa dernière convocation : 31 août 2019

Sa situation : Le déclassement sportif le plus spectaculaire, c’est le sien. Héros de France - Belgique en 2018, Umtiti erre trois ans plus tard comme une âme en peine. Handicapé par des blessures à répétition, l’ancien Gone est aujourd’hui le remplaçant du remplaçant du remplaçant au Barça malgré une meilleure condition physique. Problème, Ronald Koeman ne compte pas sur lui. Résultat : 0 minute disputée dans cet exercice 2021 - 2022 et un horizon toujours bouché.

Ses chances de revenir : 1% en l’état. Avant d’espérer retrouver les Bleus, il lui faudra d’abord jouer, puis enchaîner tout en se montrant performant. Vaste programme.

Samuel Umtiti et Clément Lenglet sur le banc du FC Barcelone. Crédit: Getty Images

