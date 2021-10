Football

Demi-finale France-Belgique : Un Mbappé retrouvé, un trio (enfin) bonifié

LIGUE DES NATIONS - Après une semaine où il a tenu le devant de la scène médiatique, Kylian Mbappé a sorti le grand jeu en Ligue des Nations, face à la Belgique (3-2). Enfin, le trio offensif des Bleus a ressemblé à quelque chose. Et c’est de bon augure, comme l’ont expliqué Martin Mosnier et Maxime Dupuis dans le FC Stream Team. L’émission est à retrouver en podcast et en intégralité. (Real: SP)

00:08:24, il y a une heure