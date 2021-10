L'image est sans équivoque. Kylian Mbappé est bien hors-jeu au moment où Théo Hernandez le lance dans la profondeur. Pourtant, l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité bien longtemps. Si le VAR est intervenu, il a validé le second but des Bleus, celui qui a fait basculer la rencontre en faveur des champions du monde. Pourquoi ?

Parce qu'Eric Garcia touche, en taclant, le ballon. L'arbitre et ses assistants vidéos estiment dès lors que le défenseur espagnol dévie intentionnellement la balle et remet donc dans le jeu Mbappé. "Mbappé était hors-jeu, mais l'arbitre a dit qu'Eric avait essayé de jouer le ballon, mais ça n'a pas de sens, a pesté Sergio Busquets après la rencontre. Vous devez avoir l'intention de jouer le ballon, et il a essayé de couper le ballon comme n'importe quel défenseur. Il ne le joue pas." L'homme en noir a estimé que le défenseur avait raté son intervention et qu'il ne s'agissait pas d'un pur tacle de sauvetage.

Cette règle est dure pour nous les footballeurs

Mais la pilule ne passe pas chez le principal intéressé, Eric Garcia : "Oui, j’effleure le ballon et l’arbitre me dit que vu que je joue le ballon, je remets en jeu Mbappé, a confirmé le défenseur au micro de Cadena Cope. Il m’a dit que j’aurais dû ne pas toucher le ballon. Cette règle est dure pour nous les footballeurs." Dure pour les footballeurs mais, ce dimanche, elle a fait le bonheur des Bleus.

