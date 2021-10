Ce n'est pas une Coupe du monde, ce n'est pas un Championnat d'Europe. Mais désormais, il faut s'y faire, une petite sœur a débarqué dans le paysage international des sélections européennes. Les occasions de soulever des trophées sont tellement rare que, même si la France et l'Espagne ont été plutôt gâtées depuis 23 ans, elle aurait tort de faire la fine bouche. Ce n'est que la Ligue des Nations, mais c'est tout de même un trophée.

Ce dimanche, chacune des deux sélections pour marquer l'histoire et devenir la première à remporter tous les trophées possibles (Coupe du monde, Euro, Ligue des Nations). La France peut même s'offrir un sextuplé unique si on y ajoute la défunte Coupe des Confédérations, les Jeux Olympiques et la Coupe intercontinentale des Nations. Voilà qui aurait de la gueule. D'autant plus face à l'Espagne, l'autre grande nation européenne du siècle, et dans ce monumental stade San Siro, la "Scala del Calcio", où chaque gramme de béton témoigne de l'histoire de ce sport.

Acte de naissance, piqûre de rappel : l'Espagne a toujours compté pour les Bleus

Ligue des Nations - Finales "Le plus intelligent", "une personne fabuleuse" : Qui est Tchouaméni, le nouveau crack des Bleus ? IL Y A UNE HEURE

Quelle place dans l'histoire des Bleus de DD ?

On ne pouvait rêver meilleur théâtre pour donner du sel à cette finale dans le charme suranné et désuet d'un stade, et d'une ville, Milan, qui donnent instantanément du cachet à ce qu'il s'y passe. "Depuis le début de semaine, on ressent qu'il y a un trophée en jeu, a raconté Lloris samedi en conférence de presse. Notre joie face à la Belgique en témoigne. On a tous envie d'aller au bout." Quelle place aurait une victoire en Ligue des Nations dans l'histoire des Bleus de Deschamps ? Ce ne serait pas un détail, c'est certain.

Elle permettrait de définitivement mettre un pansement sur un Euro calamiteux. Personne n'oubliera ce qu'il s'est passé aux confins de l'Europe de l'est en juin dernier mais, à un an de la Coupe du monde, il est temps de le digérer. Et un trophée, quel qu'il soit, aiderait à faire passer la pilule. Surtout, il rappellerait que les Bleus ne sont pas champions du monde pour rien. "La France, au niveau individuel est la meilleure équipe au monde", a d'ailleurs rappelé Luis Enrique.

Presser ou attendre : l'impossible dilemme face à l'Espagne

Test idéal à 14 mois du Qatar

Il faudrait simplement qu'elle le soit collectivement désormais. Et face à un adversaire dont l'identité même repose sur la force du collectif, le test est absolument idéal à 14 mois de défendre son titre dans le désert qatari. "Après une victoire, les lendemains sont plus heureux, plus légers si on veut, ça donne de la confiance", a avoué Didier Deschamps samedi. Alors, après un trophée, même en Ligue des Nations, c'est toute l'année jusqu'au Qatar qui sera pavée d'un petit peu plus de tranquilité, de confiance et d'assurance. Bref, tout ce dont les Bleus ont besoin depuis juin dernier. Avouez que ce serait dommage de passer à côté…

Ligue des Nations - Finales Presser ou attendre : l'impossible dilemme face à l'Espagne IL Y A UNE HEURE