Cette semaine a révélé ce qu'il a de plus profond en lui, ce caractère de champion. Non, il n'est définitivement pas fait comme les autres. Et s'il fallait encore s'en convaincre, on ne retiendra que ce penalty face à Courtois. Dans son esprit, personne d'autre ne pouvait s'en charger parce qu'il fallait solder l'échec de Bucarest et ce fichu tir au but raté face à la Suisse qui a renvoyé les Bleus à la maison et l'a tant fait souffrir.

Pas question de se défiler jeudi. Cette semaine, Mbappé a affronté les critiques, regarder dans le blanc des yeux son destin et repris le fil de sa carrière internationale. Tout seul. Comme un grand. C'est qu'il en fallait du cran et du caractère pour affronter le géant Courtois et plus encore ses démons de l'Euro à l'heure où les Bleus n'avaient pas encore rattrapé la Belgique. Cette mine dans la lucarne a dû lui ôter un gigantesque poids.

Prendre cette responsabilité à ce moment du match, c'est fantastique

"Prendre cette responsabilité à ce moment du match, c'est fantastique, s'est émerveillé Hugo Lloris après la rencontre. Bien sûr qu'il y a le talent, mais derrière, il y a un mental de vainqueur. On est tous content pour lui dans le vestiaire." Le doute, et c'est ce qui fait sa grande force, ne fait visiblement pas parti du son logiciel. Même après six matches sans marquer, même après avoir traversé sa pire séquence en équipe de France, il s'était donné rendez-vous pour le choc face aux Belges et a tenu sa promesse. "Kylian n'a pas douté et j'ai toujours fait en sorte d'être avec et derrière lui", a commenté Didier Deschamps après la rencontre.

Dès les premiers instants de la rencontre, il semblait évident que cette soirée serait la sienne. "J'ai reconnu sa détermination", a poursuivi son sélectionneur. C'est comme s'il avait choisi le moment de sa renaissance en Bleu. Dans ses attitudes, dès l'échauffement, on le sentait investi d'une mission. Ce n'est pas la première fois et il lui arrive souvent de céder à cette charge qu'il s'impose lui-même en se forçant à jouer les sauveurs quitte à forcer le trait. Mais pas ce jeudi. S'il fut au centre de tout, il a surtout ajouté de la personnalité et du caractère en visant l'efficacité. Il a parfaitement combiné avec ses deux compères, a fait le lien entre le trio. Au-delà de son penalty, il offre une passe décisive à Benzema et lance l'action du troisième but français.

Sans une maladresse de Griezmann, il aurait même pu gonfler ses statistiques après avoir enrhumé Carrasco et offert un caviar au Madrilène. Jeudi, quand il a déposé ses adversaires, il a réanimé les souvenirs de France – Argentine quand sa vitesse avait mis au supplice la veille garde sud-américaine. Ce ne fut pas aussi spectaculaire qu'à Kazan mais sans doute plus varié, moins caricatural. En dehors de ses deux matches pleins face à l'Islande (octobre 2018 et mars 2019) qui offrait une opposition plus docile que celle des Belges, il a dont attendu sa 50e sélection pour s'offrir enfin ce match référence lors d'une grosse affiche que l'on attendait depuis la Coupe du monde. "J'adore jouer les matches comme ça, a-t-il confié à la FFF. Ce sont des matches à pression, que tout le monde regarde, que tout le monde veut jouer."

"Il avait de bonnes intentions pendant l'Euro, l'a défendu Deschamps. Il lui a manqué l'efficacité. Il y a beaucoup d'exigence avec lui. Je sais très bien que l'équipe de France sera plus forte avec lui." Mardi, dans L'Equipe, il n'esquivait pas ses doutes de l'été : "Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné." Sans lui, ce jeudi, les Bleus se seraient sans doute arrêtés en demi-finale. Dimanche, il retrouvera l'Espagne en finale. Ce pays qui lui fait les yeux doux depuis si longtemps. Là-encore, il aura l'occasion de régler son compte à quelques malentendus.

