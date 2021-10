"Vous allez le voir sûrement sur des vidéos. J'espère que ce sera après la victoire de dimanche que vous pourrez découvrir ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Vous verrez ce qu'on a ressenti. C'est une énergie que je ne peux pas expliquer." Après la victoire renversante face à la Belgique (3-2), Paul Pogba a laissé entendre que la pause avait fait le plus grand bien aux Bleus avec un sens du teasing dont il a le secret. "On s'est dit les choses à la mi-temps", a confirmé Kylian Mbappé dans une vidéo postée par la FFF.

Ce vendredi, RMC nous en dit un peu plus sur les circonstances. Comme souvent, ce sont Hugo Lloris et Paul Pogba qui ont mis les leurs face à leurs responsabilités. "Si on met un but, on va les faire douter… On est la France", a lancé la Pioche dans un discours prophétique. Pogba, comme Didier Deschamps avant lui, a touché une corde sensible : l'orgueil des champions du monde.

Lloris, lui, a insisté sur la notion de bloc équipe. "Quand on n'est pas au niveau auquel on doit être, ça passe par des paroles (à la mi-temps), avait déjà dévoilé Didier Deschamps en conférence de presse. C'est leur mérite, chacun individuellement, et c'est quelque chose qui s'est transmis aussi." Les Bleus ont repris leur destin en main. Comme souvent.

