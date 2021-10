On le pensait mort et enterré en ce soir de juin à Bucarest. Dans la touffeur roumaine, le 3-4-3 a enterré les espoirs français face à la Suisse et on s'est demandé quelle mouche avait bien pu piquer Didier Deschamps pour qu'il ressorte du placard un système qui ne lui a jamais réussi et qui a foutu en l'air sa sélection en un claquement de doigt.

Et puis, à la rentrée, le sélectionneur l'a déterré face à la Finlande (2-0) et les Bleus ont livré leur meilleur match de septembre, ce qui, vu la qualité des deux autres, n'était pas non plus l'exploit du siècle, avec une défense à trois, un milieu costaud et une attaque de feu, enfin. Pour le choc face à la Belgique, tout porte à croire, et notamment la dernière mise en place de mercredi, que DD va refaire le coup. Pas besoin d'un flair de berger allemand pour débusquer les gros indices semés par le sélectionneur en ce mois d'octobre.

Ligue des Nations - Finales Bleus : Une défense inédite et les frères Hernandez ensemble face à la Belgique ? IL Y A UNE HEURE

D'abord dans la construction de la liste. Placer Théo Henandez avec les milieux, lui le défenseur, permet de noyer grossièrement le poisson. Sa sélection comporte neuf défenseurs dont cinq centraux potentiels et Théo Hernandez, excellent face à la Finlande sur l'aile gauche d'une défense à trois, est l'archétype du piston, capable d'être décisif des deux côtés du terrain avec un énorme volume de jeu. Un profil rare dans le vivier bleu et qui colle à merveille aux exigences d'une défense à trois. Le principal intéressé n'est pas entré dans la combine de son sélectionneur : "Je suis plus latéral, je n'ai pas trop joué au milieu, a-t-il éclairci cette semaine à Clairefontaine. Mais s'il faut jouer, je joue. Lucas peut jouer aux deux postes (central et latéral). Moi, un peu moins."

Théo Hernandez avec Karim Benzema (France) Crédit: Getty Images

Plus réconfortant pour tout le monde

"Ce qui a été réalisé contre la Finlande est plus proche de ce que l'équipe de France est capable de faire", expliquait, lui, Deschamps jeudi dernier. Comprendre que le système lui a donné satisfaction. Lundi, il est encore allé plus loin tout en restant vague. "Par rapport à la dernière prestation, en termes de résultats et de contenus, je ne peux qu'être satisfait. Mais la dernière fois que j’avais fait ce choix-là, je ne pense pas que votre analyse était très positive, a poursuivi un sélectionneur qui adore ce genre de va-et-vient qui ne dévoile rien. Ce qui ne m’a pas empêché de le choisir là parce que j’étais convaincu que c’était la meilleure des manières de jouer contre la Finlande. Je suis pour trouver la meilleure solution par rapport à l’adversaire." Dernier indice, la Suisse, la Finlande et la Belgique ont un point commun : les trois sélections jouent avec une défense à trois et Deschamps aime coller à son adversaire.

Le dispositif a quelques avantages. Il met d'abord les trois attaquants dans les meilleures dispositions possibles : il rapproche Kylian Mbappé, alors deuxième attaquant, du but adverse et positionne Griezmann dans le rôle de meneur, en soutien de ses deux compères, qu'il affectionne. C'est dans cette configuration que Benzema, à l'aise en remise et dans la profondeur, et Griezmann ont rayonné face à la Finlande. Ce système contente les trois et, d'un point de vue strictement politique, il reste le plus réconfortant pour tout le monde. Il permet aussi de varier l'animation en sollicitant davantage les couloirs, avec les pistons, et la plus grande liberté accordée à Griezmann donne une solution alternative à Paul Pogba, devenu l'alpha et l'omega de l'animation offensive des Bleus à l'Euro.

Antoine Griezmann et Karim Benzema en équipe de France face à la Finlande Crédit: Getty Images

La limite Pavard

La défense a trois apporte aussi cette sécurité qui fait tant défaut aux Bleus depuis des mois. A la perte du ballon, depuis l'Euro, c'est panique à bord et l'adversaire a tendance à très vite se retrouver en supériorité numérique. Aligner trois axiaux (Lucas Hernandez, Raphaël Varane et Jules Koundé ce jeudi), c'est amortir le risque et proposer un arsenal défensif plus dissuasif. Mais ce système présente aussi une limite. On l'aura compris, son efficacité dépend en grande partie du rendement des latéraux.

Si, à gauche, Théo Hernandez et même Lucas Digne ont des profils qui collent à celui d'un piston, c'est beaucoup moins évident à droite avec Léo Dubois et Benjamin Pavard. Le Munichois, défenseur central de formation, rappelons-le, n'a pas le même goût pour la projection offensive. Et il faut se souvenir de son naufrage face à la Suisse où il a semblé perdu. Zuber lui a fait vivre l'enfer. Une limite qui n'empêchera sans doute pas Deschamps de retenter le coup malgré tout et si l'expérience porte ses fruits, la route vers le Qatar pourrait bien s'écrire en 3-4-3.

Benjamin Pavard face à la Suisse Crédit: Getty Images

Ligue des Nations - Finales Deschamps sur les propos de Mbappé : "Je ne lis pas, ça ne m'intéresse pas" IL Y A 4 HEURES