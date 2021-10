Football

Ligue des Nations - France-Espagne : “Les Bleus n’aiment pas le confort, ils ont besoin d’être bousculés”

LIGUE DES NATIONS - Trois mois après le fiasco de l'Euro, l'équipe de France s'est parfaitement relancée en remportant la Ligue des nations face à l'Espagne (2-1), dimanche. Maxime Dupuis et Martin Mosnier tirent les enseignements de ce Final Four qui a vu les Bleus battre la Belgique et l'Espagne, deux nations fortes du football mondial. L'intégralité du FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:10:12, 11/10/2021 à 00:02