C'est certain, cette soirée de début octobre ne sera pas celle de la réconciliation avec nos amis belges. Plus de trois ans après cette fameuse demi-finale du Mondial 2018, la France a de nouveau battu les Diables Rouges de Roberto Martinez, ce jeudi soir, en demi-finale de la Ligue des Nations. Mais cette fois au terme d'un match fou (3-2), où Kevin De Bruyne et ses coéquipiers menaient de deux buts à la mi-temps. Autant dire que la frustration était énorme après la rencontre.

"Il faut qu'on se concentre sur notre première mi-temps, on a gardé la tête froide, on a compris comment marquer contre la France. En seconde période, on a peut-être été trop émotifs, on a peut-être pensé trop vite à la finale au lieu de se concentrer sur les actions, a regretté le sélectionneur belge après la rencontre. C'est une grande déception pour nous. On aurait pu éviter certains problèmes, on aurait dû revenir en seconde comme on avait joué en première période. Je pense que la qualité, elle s'est vue. Mais la seconde (période, ndlr) s'est jouée sur les émotions."

Pour Martinez, son équipe a "arrêté de jouer" subitement. "On sentait, je pense, une responsabilité vis-à-vis de nos supporters, a-t-il reconnu. Nos joueurs voulaient remporter ce match de manière désespérée. Le paramètre émotionnel a été trop grand. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de qualité. Il faut applaudir notre prestation, notre envie. C'est dur pour nous aujourd'hui, mais dans douze mois, ce sera le moment de montrer qu'on est résilient, qu'on peut grandir, rebondir de cette expérience cruelle. Un autre match (dimanche) sera l'opportunité pour les joueurs de montrer ce qu'ils valent." En conférence de presse, il a rajouté à propos de ses joueurs : "Ils ont senti la responsabilité d'apporter un trophée à la Belgique, et ils ont commencé à jouer au football différemment..."

Être 3e en Ligue des Nations, ça ne sert à rien

Le match de samedi face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des Nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match", a lâché le gardien du Real Madrid à Si son sélectionneur est donc déjà concentré sur le match pour la troisième place face à l'Italie, Thibaut Courtois, lui, n'en a visiblement rien à faire. "", a lâché le gardien du Real Madrid à RTL.be , revenu ensuite sur la prestation des siens.

"On a bien joué en première mi-temps notamment au niveau de la possession, a-t-il expliqué. En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On n’est pas restés calmes avec le ballon. On a donné des buts cadeaux. C’est dommage. Je n’ai pas revu les buts. Mais sur le premier, face à des joueurs comme ça, c’est normal qu’ils aient la classe pour faire ça dans la surface. Pour le 2e but, c’est dommage ce penalty. On savait que 2-0 ce ne serait pas assez face à la France. Il n’y a pas de frustration."

