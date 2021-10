Ce ne sont pas 22 mais 21 Français qui défieront l'Espagne dimanche soir (20h45) en finale de la Ligue des Nations. L'équipe de France a en effet annoncé ce matin le forfait d'Adrien Rabiot. Le joueur de la Juventus Turin, titulaire face à la Belgique jeudi, a été testé positif au Covid-19 et donc placé à l'isolement. Celui-ci ne rejoindra pas Milan avec ses coéquipiers et ne sera pas remplacé comme le prévoit le règlement.

L'homme aux 22 sélections était titulaire lors des trois dernières sorties de l'équipe de France, face à l'Ukraine, la Finlande et la Belgique ce jeudi. Lors de la demi-finale, il n'avait pas spécialement brillé, contrairement à son remplaçant, Aurélien Tchouaméni. Celui-ci pourrait d'ailleurs bien débuter la finale dimanche soir à San Siro. Son dynamisme et son impact physique en font un joueur précieux dans une équipe de France qui ne règne plus au milieu de terrain.

